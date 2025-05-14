Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена

Визит Дональда Трампа в Королевство Саудовская Аравия станет знаковым событием. Речь идёт не столько даже об объёмах инвестиций — реализация даже половины из них вполне может не состояться по различным причинам, начиная от технических сложностей и заканчивая политическими оговорками. Главное — в посыле. Трамп сделал весомую заявку на переосмысление роли Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, в соответствии с которой США от привычного образа «полицейского» переходят к роли «девелопера», сумевшего всего за четыре месяца подготовить сделок на общую сумму около 600 миллиардов долларов. Это действительно крупнейший в истории мировой экономики пакет коммерческих соглашений, заключённых между двумя странами.

Нет диктату ценностей Выступая на инвестиционном форуме «Саудовское королевство — США», Трамп начал издалека, напомнив об истоках американо-саудовских отношений — исторической встрече короля Абдулазиза ибн Сауда и президента США Франклина Делано Рузвельта на борту авианосца USS Quincy, состоявшейся 80 лет назад. Этот момент, по сути, стал Днём Победы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке: Вашингтон тогда получил контроль над нефтяными ресурсами Персидского залива, что, с точки зрения США, было справедливым трофеем по итогам Второй мировой войны. Возвращать этот контроль Великобритании или Франции никто, естественно, не собирался. При этом Советскому Союзу не дали расширить влияние на Ближнем Востоке. Демонстрируя значимость новой «золотой эры партнёрства» между США и Ближним Востоком, Трамп использовал формулировки, напоминающие по стилю риторику Владимира Путина на встречах российского президента с лидерами «глобального Юга». Особенно показательна в этом плане следующая фраза президента США: «Эта великая трансформация [технологическое развитие Саудовской Аравии — прим. ред.] произошла не благодаря западным интервентам, читающим вам лекции о том, как жить и как управлять собственными делами. Нет, чудеса Эр-Рияда и Абу-Даби были созданы не так называемыми «национальными строителями», «неоконсерваторами» или «либеральными НКО», которые потратили триллионы долларов и не смогли развить ни Кабул, ни Багдад. Современный Ближний Восток родился усилиями самих народов региона, которые развивают свои суверенные государства, определяют собственные взгляды и формируют собственные судьбы». Подобных заявлений от американского президента на Ближнем Востоке никогда ещё не звучало. Теперь, по словам Трампа, пора оставить в прошлом практику «диктата ценностей», отныне, заверил президент, со стороны Соединённых Штатов больше не будет морализаторства. Вместо этого Трамп предложил новый политический ориентир - содействие фундаментальным интересам стабильности, процветания и мира. Объясняя, зачем это нужно самой Америке, Дональд Трамп в привычной для него грубоватой, но честной манере, сказал: «Нам нужны ваши деньги. Америка — прежде всего. А если мы будем довольны, то довольны будете и вы».

От террориста до союзника США Понятно, что анонсированные проекты — это еще не свершившиеся сделки. Реалии, как известно, часто вносят свои коррективы. Однако новый нарратив, с которым Трамп прилетел в Эр-Рияд, наверняка запомнят на Ближнем Востоке дольше, чем продлится каденция 47-го президента США. Особенно учитывая такие шаги, как отмена санкций в отношении Сирии. Сияющее от радости лицо саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана, аплодисменты зала, переросшие в бурные овации и даже народные гуляния в Дамаске — всё это говорит о том, что момент был воспринят с восторгом. Снятие санкций, конечно, не гарантирует мгновенного экономического роста, но даёт Сирии надежду на ликвидацию разрушительных последствий гражданской войны. Закрепляя сирийский успех, Трамп провёл в Эр-Рияде на полях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива встречу с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. И тут принципиально важно отметить, что, в отличие от нового президента Сирии, ни один лидер из числа стран «глобального Юга» не демонстрировал в последние годы столь резкой репутационной трансформации — от клейма «международного террориста» к статусу «партнёра США».

Контуры «золотой эпохи» Главный месседж Дональда Трампа государствам региона свелся к тому, что отныне можно не беспокоиться о правах человека и нравоучениях западных либеральных центров. В приоритете — повсеместная защита прав эффективного собственника - от нижних региональных сегментов до самого Вашингтона. Наиболее значительные контракты были подписаны в сфере строительства центров обработки данных. Саудовская DataVolt предлагает инвестировать 20 миллиардов долларов в центры обработки данных AI и энергетическую инфраструктуру в Соединенных Штатах. Компании Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD и Uber обязуются инвестировать 80 миллиардов долларов в «передовые преобразующие технологии» для реализации в обеих странах. Саудовская Аравия планирует закупить газовые турбины и системы преобразования электроэнергии американской компании GE Vernova на общую сумму 14,2 миллиарда долларов. Подписан пакет на закупку новых пассажирских Boeing 737-8 на общую сумму 4,8 миллиарда долларов. В секторе здравоохранения саудовская Shamekh IV Solutions, LLC инвестирует 5,8 миллиарда долларов в различные проекты в США, в частности, в завод в Мичигане по производству внутривенных лекарств.

Саудовское королевство планирует пакетные инвестиции в несколько американских фондов. В частности, 5 миллиардов долларов в Энергетический инвестиционный фонд, 5 миллиардов долларов в Фонд аэрокосмических и оборонных технологий New Era и 4 миллиарда долларов в Глобальный спортивный фонд Enfield Sports. В Эр-Рияде было подписано крупнейшее в истории Ближнего Востока соглашение по продаже различных видов американской оборонной продукции почти на 142 миллиарда долларов (!) по пяти категориям: авиация и космос (возможно, самолёты F-35), системы ПВО и ПРО, морская безопасность, охрана границ, модернизация сухопутных войск и информационных систем. Любопытно, что вся эта «золотая лихорадка» разворачивается на фоне достаточно скромного товарооборота между США и Саудовской Аравией, составляющего всего 25,9 миллиарда долларов. Персидский, читай — Арабский На переговорах неожиданно остро прозвучала тема иранской ядерной программы. Было предложено создать консорциум стран региона (Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ) для обогащения в Иране урана до 3,67 процента и его поставок в арабские государства в гражданских целях. Контроль за объектами будет осуществляться международными наблюдателями, включая специалистов из США. В отличие от соглашения 2015 года, новая сделка может стать бессрочной.