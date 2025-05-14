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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Мир задумался после визита Алиева в Китай…

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
21:48 1437

Греческое издание The Epoch Times посвятило детальный аналитический материал государственному визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, сосредоточив внимание на достигнутых договоренностях и их геоэкономическом значении.

Особый акцент сделан на роли Транскаспийского международного транспортного маршрута — так называемого Срединного коридора и тех вызовах, с которыми он сталкивается в условиях нарастающей глобальной конкуренции.

Напомним, в ходе визита 23 апреля между Азербайджаном и Китаем было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве, предусматривающее углубление сотрудничества в различных секторах, с акцентом на транспортно-логистическую инфраструктуру. Кроме того, главы двух государств заключили дополнительное соглашение в сфере международных мультимодальных перевозок, направленное на развитие эффективных торговых маршрутов между Китаем и Европой через территорию Азербайджана.

Незадолго до визита в Пекин президент Ильхам Алиев охарактеризовал Срединный коридор, как «самый конкурентоспособный маршрут транспортировки товаров между Китаем и Европой», подчеркнув, что его значимость «стремительно растёт»

Как было подчёркнуто в совместном заявлении, Баку и Пекин намерены совместно с другими странами региона работать над упрощением таможенных процедур, синхронизацией стандартов и созданием безопасных, устойчивых и прямых высокоскоростных транспортных коридоров между Востоком и Западом.

Транскаспийский маршрут, функционирующий с 2017 года, простирается почти на 5 тысяч километров, соединяя Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. Этот маршрут позиционируется, как стратегическая альтернатива Северному коридору, проходящему через территорию России и Беларуси.

Маршрут начинается от китайского порта Ляньюньган, проходит через казахстанские порты Актау и Курык, затем — по Каспийскому морю — доходит до Баку, после чего продолжается через Грузию и Турцию в направлении Европы. На фоне геополитической нестабильности и санкционного давления на Россию интерес к Срединному коридору со стороны как Пекина, так и Брюсселя стремительно растёт.

Маршрут начинается от китайского порта Ляньюньган, проходит через казахстанские порты Актау и Курык, затем — по Каспийскому морю — доходит до Баку, после чего продолжается через Грузию и Турцию в направлении Европы

Эксперт по Евразии профессор международных отношений Стамбульского университета Яшар Сари считает, что в текущей международной обстановке этот маршрут становится наиболее удобным для Китая с точки зрения продвижения своих товаров на европейские рынки. По словам Сари, Пекин активно инвестирует в инфраструктуру вдоль коридора, включая модернизацию портов и строительство железнодорожной линии, пересекающей Босфор через Третий мост в Стамбуле.

Аналитики The Epoch Times отмечают, что развитие Срединного коридора привело к негласной конкуренции между Китаем и Европейским союзом за экономическое и политическое влияние в Центральной Азии. Аналитик Ана Мария Эванс подчёркивает, что Китай является ключевым инвестором в модернизацию инфраструктуры по маршруту - от проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан до портов в Казахстане и Азербайджане.

Незадолго до визита в Пекин президент Ильхам Алиев охарактеризовал Срединный коридор, как «самый конкурентоспособный маршрут транспортировки товаров между Китаем и Европой», подчеркнув, что его значимость «стремительно растёт». Только в 2024 году объёмы грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном по данному маршруту выросли на 86 процентов и достигли 375 тысяч тонн.

Китай является ключевым инвестором в модернизацию инфраструктуры по маршруту - от проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан до портов в Казахстане и Азербайджане

Ричард Спунер, эксперт по Центральной Азии из Астаны, отметил, что Баку выступает важнейшим логистическим узлом Срединного коридора. Как член консультативного совета Центра каспийской политики в Вашингтоне, он добавил, что стратегическое соглашение между Азербайджаном и Китаем обеспечит Баку долгосрочные выгоды.

В то же время, несмотря на позитивные тренды, маршрут по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами. По данным Eurasian Rail Alliance Index, в 2024 году по Срединному коридору перевозилось менее 10 процентов всех грузов между Китаем и Европой, в то время как 90 процентов, как и прежде, продолжали следовать по Северному маршруту через Россию. По оценке Эванс, Срединный коридор вырос за год на 60 процентов, но пока все еще не может конкурировать по объёмам и скорости транзита.

Кроме того, мультимодальный характер коридора, требующий сочетания железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, делает доставку медленнее и дороже. Если Северный маршрут обеспечивает транзит в среднем за две недели, то по Срединному коридору тот же путь занимает от трёх недель и более.

Серьёзными препятствиями остаются также различия в административных, правовых и таможенных режимах стран, через которые проходит маршрут. Эванс подчёркивает, что отсутствие унифицированной нормативной базы, высокие косвенные издержки, нехватка паромов и слабая портовая инфраструктура, особенно в Актау, Курыке и Баку, продолжают сдерживать рост пропускной способности коридора.

Однако нехватка паромов и слабая портовая инфраструктура, особенно в Актау, Курыке и Баку, продолжают сдерживать рост пропускной способности коридора

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оценивает необходимые инвестиции в инфраструктуру Центральной Азии на уровне 18,5 миллиарда евро. При этом, по прогнозу Всемирного банка, к 2030 году при условии полной модернизации объёмы перевозок по Срединному коридору могут достигнуть 11 миллионов тонн.

ЕС также проявляет растущий интерес к маршруту. В 2022 году компания Maersk запустила железнодорожную линию через Срединный коридор. В 2023 году в рамках инициативы Global Gateway были выделены 10 миллиардов евро на устойчивое транспортное соединение Центральной Азии с Европой. В апреле 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Срединный коридор «знаковым проектом», подчеркнув, что он способен связать Европу и Центральную Азию за 15 дней.

На саммите ЕС-Центральная Азия в Самарканде Евросоюз анонсировал новый пакет помощи в размере 12 миллиардов евро, включая 3 миллиарда на развитие транспортной инфраструктуры. Аналитики указывают, что Брюссель, несмотря на отставание от Пекина в уровне инвестиций, стремится не допустить, чтобы Китай монополизировал этот маршрут.

И в этой связи значимый визит Каллас в Баку

По оценке Эванс, ЕС уже обеспечивает более 40 процентов новых инвестиций в регион, и, хотя по объёму капитала его возможности уступают Китаю, политическое влияние ЕС усиливается, благодаря многосторонним соглашениям и институциональной поддержке.

Греческое издание также подчёркивает важность визита верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас в Баку всего через два дня после поездки Алиева в Пекин. На совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Каллас заявила о возобновлении переговоров по новому соглашению о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, подчеркнув значимость развития торговли и взаимосвязанности.

Совокупность изложенных выше фактов и аналитических данных приводит к выводу, что Срединный коридор постепенно превращается в арену жесткого геоэкономического соперничества между Китаем и Европейским Союзом.

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