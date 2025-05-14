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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Зеленский: «Я сказал Эрдогану, что если приедет Путин…»

21:51 1530

Отсутствие визита президента России Владимира Путина в Турцию для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским будет означать «отказ от политической победы». Об этом украинский лидер сказал в интервью изданию Spiegel.

Зеленского спросили, встретится ли он с российской делегацией, если в ее составе будут, например, министр иностранных дел Сергей Лавров и советник Путина Юрий Ушаков, а сам Путин в Стамбул не приедет и не будет «сигнала» из Москвы о прекращении огня.

«Я хочу еще раз прояснить, в чем цель встречи с Путиным. Мы не можем сразу во всем с ним согласиться. Это невозможно — у нас разное отношение к жизни, разное мировоззрение. Но каким-то образом нам придется найти формат прекращения войны», — отметил президент Украины.

Он добавил, что, безусловно, есть определенные вещи, о которых лидерам двух стран необходимо договориться, и только потом в другом формате можно будет обсуждать технические детали. Зеленский подчеркнул, что встреча с Путиным должна завершиться политической победой: прекращением огня или обменом пленными «всех на всех».

«А если он не приедет, значит, он не хочет политической победы — ни для одного из обществ, кстати», — отметил украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сказал, что его устраивает любое место для встречи, но «Анкара лучше».

«Во-первых, я не очень верю, что сам Путин способен встретиться. Мне кажется, что он боится. Хотя, если он почувствует сильный удар по своей экономике, то и его народ, россияне, почувствуют это тоже? Поэтому, на мой взгляд, шансы на его приезд все же есть», — предположил президент Украины.

Он добавил, что не знает, какова вероятность приезда Путина, и уточнил, почему местом возможной встречи стал Стамбул.

«Я не знаю (какова вероятность приезда Путина). Но я знаю: как только станет известно, что я встречаюсь с Эрдоганом в Анкаре, россияне скажут: смотрите, как украинцы уже откладывают встречу! И тут начинается манипуляция. Вот почему я сказал: передайте Турции, что я также готов встретиться в Стамбуле. Если приедет Путин, мы поедем в Стамбул, без вопросов. Я уверен, что Эрдоган полетел бы туда со мной», — объяснил президент Украины.

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