Трамп продал катарцам 160 самолетов

Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани присутствовали на церемонии подписания соглашения в Дохе. «Это самый крупный заказ самолетов в истории Boeing, и это хорошо. Более $200 млрд и 160 самолетов — это фантастика», — сказал президент США.

Условия сделки пока не раскрывались. Также неизвестно, какие именно модели самолетов купит Qatar Airways. Согласно открытым данным, авиапарк катарской авиакомпании насчитывает 238 самолетов.

Дональд Трамп прибыл в Катар с официальным визитом днем 14 мая. На встрече главы государств заключили соглашение об экономическом сотрудничестве двух стран на $1,2 трлн.

Королевская семья Катара планирует подарить президенту США Дональду Трампу сверхроскошный самолет Boeing 747-8, стоимостью около 400 миллионов долларов, который СМИ называют «летающим дворцом» за его исключительную роскошь. Этот подарок, вероятно, станет самым дорогим, когда-либо предложенным иностранным государством американскому лидеру. Самолет временно заменит устаревший президентский борт Air Force One, а после окончания срока полномочий Трампа будет передан в собственность его президентской библиотеки.

Трамп подтвердил намерение принять подарок, заявив, что он передается Пентагону «бесплатно» через прозрачную сделку. Юристы Белого дома и Минюста США заключили, что это не нарушает законы о взяточничестве или конституционные нормы, поскольку самолет сначала поступит в распоряжение ВВС США, а модернизация будет оплачена американской стороной. Переоборудование самолета для президентских нужд может занять два года и стоить сотни миллионов долларов.