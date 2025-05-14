Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев после заключительного финального матча Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL), по итогам которого чемпионом страны в третий раз подряд стал «Сабах», подвел итоги сезона и поделился своими ожиданиями.

«Это был удачный сезон, - говорит он. - Впервые в чемпионате Азербайджана по баскетболу играли 12 команд. Мы стали свидетелями интересных противостояний как в полуфинале, так и в финале. Чемпионат получился интересным. Можно сказать, что ABL сделала еще один шаг вперед. Поздравляю «Сабах» с чемпионством, а «Нефтчи» - с достойной борьбой в финале. Вопреки ожиданиям, мы увидели достаточно интересную финальную серию. Также отмечу «Абшерон» и «Шеки», которые приятно удивили. Верим, что следующий чемпионат страны пройдет в еще более интересной борьбе».

Эмин Амруллаев отметил, что доволен нынешним форматом чемпионата Азербайджана и в следующем сезоне он не изменится:

«Мы и ранее говорили, что нынешний формат, когда 12 команд поделены на две группы, просуществует два или три сезона. Сейчас у нас не так много местных взрослых баскетболистов, но в младших возрастных группах достаточно ребят. Со временем они будут играть в ABL, и это приведет к увеличению числа команд и, наверное, к изменению формата. В следующем сезоне также будет две группы по шесть команд. Пять лучших команд этого сезона («Сабах», «Нефтчи», «Шеки», «Абшерон» и «Гянджа»), а также обладатель Кубка Азербайджана НТД выступят в сильнейшей группе «A». Остальные шесть клубов («Нахчыван», «Серхедчи», «Орду», «Сумгаит», «Губа», «Лянкяран») выступят в группе «B». Возможно, изменения коснутся системы распределения команд в плей-офф, но это будем обсуждать в Федерации непосредственно перед стартом нового сезона».