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Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений

Эльмир Алиев, отдел спорта
14 мая 2025, 23:26 892

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев после заключительного финального матча Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL), по итогам которого чемпионом страны в третий раз подряд стал «Сабах», подвел итоги сезона и поделился своими ожиданиями.

«Это был удачный сезон, - говорит он. - Впервые в чемпионате Азербайджана по баскетболу играли 12 команд. Мы стали свидетелями интересных противостояний как в полуфинале, так и в финале. Чемпионат получился интересным. Можно сказать, что ABL сделала еще один шаг вперед. Поздравляю «Сабах» с чемпионством, а «Нефтчи» - с достойной борьбой в финале. Вопреки ожиданиям, мы увидели достаточно интересную финальную серию. Также отмечу «Абшерон» и «Шеки», которые приятно удивили. Верим, что следующий чемпионат страны пройдет в еще более интересной борьбе».

Эмин Амруллаев отметил, что доволен нынешним форматом чемпионата Азербайджана и в следующем сезоне он не изменится:

«Мы и ранее говорили, что нынешний формат, когда 12 команд поделены на две группы, просуществует два или три сезона. Сейчас у нас не так много местных взрослых баскетболистов, но в младших возрастных группах достаточно ребят. Со временем они будут играть в ABL, и это приведет к увеличению числа команд и, наверное, к изменению формата. В следующем сезоне также будет две группы по шесть команд. Пять лучших команд этого сезона («Сабах», «Нефтчи», «Шеки», «Абшерон» и «Гянджа»), а также обладатель Кубка Азербайджана НТД выступят в сильнейшей группе «A». Остальные шесть клубов («Нахчыван», «Серхедчи», «Орду», «Сумгаит», «Губа», «Лянкяран») выступят в группе «B». Возможно, изменения коснутся системы распределения команд в плей-офф, но это будем обсуждать в Федерации непосредственно перед стартом нового сезона».

Глава Федерации надеется, что в еврокубках сезона 2025/26 азербайджанский баскетбол представят сразу две команды.

«Верим, что одна команда сыграет в Лиге чемпионов, а вторая - в Кубке Европы. Мы продолжаем переговоры с ФИБА. Азербайджан участвовал в последней Олимпиаде, наш чемпионат стремительно развивается, недавно с визитом у нас был генсек ФИБА…» - поделился он.

Эмина Амруллаева устраивает и лимит на легионеров, действующий в ABL.  

«Сегодняшний лимит, когда на площадке одновременно могут находиться четыре иностранных баскетболиста, считаю оптимальным. Чемпионат стал интереснее. Самое главное, чтобы команды демонстрировали качественный баскетбол. 

При этом мы продолжаем активную работу с командами младших возрастов. В этом году на чемпионатах Европы у нас только юношеская команда U-16 будет играть в дивизионе «C», остальные выступят в дивизионе «B». Это сложный процесс, но считаю, что за несколько лет сможем стать середняками дивизиона «B». А уже дальше можно будет подумать о дивизионе «A», - заявил президент Федерации.

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