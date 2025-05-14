USD 1.7000
EUR 1.9019
RUB 2.1290
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Ошеломительные потери России в Украине

14 мая 2025, 23:33 1859

Продолжающееся наступление в Украине обходится все более дорогой ценой российской армии, которая уже понесла в результате войны крупнейшие потери со Второй мировой.

С начала 2024 года, когда украинское контрнаступление провалилось, а войска РФ завладели инициативой на поле боя, российским генералам удалось взять под контроль лишь 4731 кв. км, или менее 1% территории Украины, отмечает The New York Times со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Потери российских войск за то же время — за 16 месяцев с января 2024 по апрель 2025 — превысили 400 тысяч человек убитыми и ранеными, согласно оценкам правительства США, пишет NYT. Таким образом, за каждый квадратный километр вновь захваченной территории армия заплатила «потерями» в 84 человека.

Совокупные потери российской армии с начала вторжения к январю 2025 года достигли 783 тысячи человек, что близко к населению Тюмени или Саратова. Убитыми, по оценкам Международного института стратегических исследований (IISS), армия потеряла 172 тысячи человек, что соответствует населению Норильска или Южно-Сахалинска.

Всего к участию в боевых действиях, по оценкам IISS, Россия привлекла почти 1 млн человек: учитывая контрактников, насильно мобилизованных в оккупированном Донбассе, отправленных в войска в ходе мобилизации осенью 2022 года и набранных в тюрьмах, на фронт было отправлено 976 тысяч человек. Из них каждый третий, согласно оценкам IISS, получил на фронте тяжелое ранение и стал инвалидом. В общей сложности это 376 тысяч человек — население Брянска или Твери.

По состоянию на май 2025 года российская армия контролирует около 20% территории Украины, однако почти все эти завоевания были достигнуты в первые недели войны. Под контролем армии РФ находится практически вся Луганская область, а также около 70% территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, подсчитал Reuters на основе данных ISW.

Сирийцы празднуют Трампа, а вьетнамцы - Будду
Сирийцы празднуют Трампа, а вьетнамцы - Будду объектив haqqin.az
00:31 127
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана ОБНОВЛЕНО 00:23
00:23 6361
Кто поджигает Ливию?
Кто поджигает Ливию? главный вопрос haqqin.az
14 мая 2025, 18:48 3049
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор
14 мая 2025, 21:48 3262
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 17:10 5230
Зеленский вылетел в Анкару
Зеленский вылетел в Анкару ОБНОВЛЕНО 00:35
14 мая 2025, 00:35 9996
«Исламский джихад» устроил кровавый теракт в израильской Самарии
«Исламский джихад» устроил кровавый теракт в израильской Самарии видео
14 мая 2025, 23:54 825
Ошеломительные потери России в Украине
Ошеломительные потери России в Украине
14 мая 2025, 23:33 1860
Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений
Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений
14 мая 2025, 23:26 894
Трамп продал катарцам 160 самолетов
Трамп продал катарцам 160 самолетов
14 мая 2025, 22:49 2163
«Сабах» в третий раз подряд стал чемпионом Азербайджана
«Сабах» в третий раз подряд стал чемпионом Азербайджана фото, видео, обновлено
14 мая 2025, 20:56 2512

ЭТО ВАЖНО

Сирийцы празднуют Трампа, а вьетнамцы - Будду
Сирийцы празднуют Трампа, а вьетнамцы - Будду объектив haqqin.az
00:31 127
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана ОБНОВЛЕНО 00:23
00:23 6361
Кто поджигает Ливию?
Кто поджигает Ливию? главный вопрос haqqin.az
14 мая 2025, 18:48 3049
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор
14 мая 2025, 21:48 3262
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 17:10 5230
Зеленский вылетел в Анкару
Зеленский вылетел в Анкару ОБНОВЛЕНО 00:35
14 мая 2025, 00:35 9996
«Исламский джихад» устроил кровавый теракт в израильской Самарии
«Исламский джихад» устроил кровавый теракт в израильской Самарии видео
14 мая 2025, 23:54 825
Ошеломительные потери России в Украине
Ошеломительные потери России в Украине
14 мая 2025, 23:33 1860
Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений
Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений
14 мая 2025, 23:26 894
Трамп продал катарцам 160 самолетов
Трамп продал катарцам 160 самолетов
14 мая 2025, 22:49 2163
«Сабах» в третий раз подряд стал чемпионом Азербайджана
«Сабах» в третий раз подряд стал чемпионом Азербайджана фото, видео, обновлено
14 мая 2025, 20:56 2512
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться