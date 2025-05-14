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«Исламский джихад» устроил кровавый теракт в израильской Самарии

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14 мая 2025, 23:54 825

В среду на трассе 446 между поселениями Брухин и Педуэль в Самарии двое израильтян — беременная женщина и мужчина — получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженных боевиков. Нападавшие, которых власти называют арабскими террористами, открыли огонь по мирным жителям и скрылись с места происшествия.

Женщина примерно 30 лет, находящаяся на позднем сроке беременности, доставлена в больницу в критическом состоянии. Медики борются за ее жизнь и жизнь ее ребенка. Мужчина того же возраста получил тяжелые огнестрельные ранения и был эвакуирован в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. На место прибыли спасательные службы, включая бригады Ichud Hatzala, которые оказали первую помощь пострадавшим.

Израильские силы безопасности развернули масштабную операцию по поимке нападавших, установив блокпосты и проводя проверки в районе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) классифицировала инцидент как теракт, но подробности о подозреваемых пока не разглашаются.

Палестинская группировка «Сарайя аль-Кудс», вооруженное крыло «Исламского джихада», заявила об активности своих бойцов, названных «Сыновьями ан-Ну‘мана» из батальона Дженина (рота Ас-Сила аль-Хартия), в этом районе. Группа связала нападение с недавними операциями Израиля в секторе Газа, указав на перенос активности боевиков в Иудею и Самарию.

Нападение произошло на фоне роста напряженности в регионе после контртеррористических рейдов в Газе. Ответственность за атаку в Брухине пока не взяла на себя ни одна группировка. Расследование продолжается, ожидается обновление информации.

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