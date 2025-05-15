Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала

Назначенный в начале этого года куратором Кремля по сепаратистским регионам — Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью, а также по Молдове и Армении — первый заместитель главы администрации президента России и главный политтехнолог кремлевской команды Сергей Кириенко активно включился в осуществление возложенной на него миссии. Как писал ранее haqqin.az, активизация Кириенко красноречиво свидетельствует о планах Москвы по экспансии и полной интеграции упомянутых сепаратистских регионов, а также Армении и Молдовы к пресловутому «союзному государству». Близкий к администрации президента России телеграм-канал «Кремлевская табакерка» утверждает, что Кириенко уже начал реализацию плана по интеграции Абхазии в состав России. Канал сообщает, что проведенные в феврале этого года в Абхазии «президентские выборы» завершились успехом для Кремля: победу на них одержал ставленник Москвы Бадри Гунба. Однако перспективы дальнейшего развития региона остаются неопределенными.

Вопрос о присоединении Абхазии к России в последний раз активно обсуждался в 2023 году. Вскоре после этого в регион была направлена делегация высокопоставленных российских политиков. Однако, по информации «Кремлевской табакерки», спустя три месяца именно Кириенко затормозил процесс включения республики в состав РФ. С 1 мая впервые за три десятилетия возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Сухуми. К тому же начал курсировать новый электропоезд по маршруту «Имеретинский курорт – Сухуми». Российские источники анонсируют следующий этап — активное продвижение Абхазии в сфере внутреннего российского туризма. В федеральной прессе публикуются пропагандистские статьи о туристических преимуществах Абхазии, готовится приезд популярных тревел-блогеров, россиян зазывают на открытие пляжного сезона.

«Тем не менее Кириенко необходимо продемонстрировать активную работу в регионе. Стоит отметить, что именно этого — мощной медийной кампании — не хватало в работе Козака. После интенсивной информационной подготовки Кириенко вполне может вернуться к вопросу о присоединении Абхазии к России», — говорится в публикации телеграм-канала. Кремль проводит идентичную политику и в отношении Южной Осетии. 8 мая так называемый «президент» Алан Гаглоев отдельно поздравил своего куратора Сергея Кириенко с Днем Победы. В ответ Кириенко объявил, что президент Путин выделил по одному миллиону рублей из своего резервного фонда каждому селу и каждой школе в Южной Осетии по случаю юбилейного праздника. 9 мая, после участия в параде в Москве, Гаглоев провел отдельную встречу с Путиным в Кремле. Президент России заверил своего сателлита, что «республика» получит всевозможную поддержку.

Судя по развернувшейся в российских СМИ информационной кампании, в Москве превалирует идея присоединения к России, в первую очередь, Южной Осетии. Хотя лидеры сепаратистского режима ранее неоднократно выступали с инициативой добровольного вхождения в состав России, однако в Москве прохладно относились к планам правового поглощения сепаратистского образования. Но основные силы Кириенко бросил на армянске направление. Прилагаются усилия для активизации пророссийских реваншистских сил, наращивающих давление на власть в информационном пространстве. К примеру, «гражданская инициатива», включающая представителей пророссийских кругов, выдвинула предложение о новой процедуре вотума недоверия премьер-министру Николу Пашиняну и пытается заручиться поддержкой 36 депутатов для внесения вопроса импичмента в повестку парламента.

Фракция «Армения» под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна (27 мандатов) заявила о готовности поддержать инициативу при условии, что ее авторы соберут еще 9 подписей. Фракция «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна (7 мандатов) также выразила готовность включиться в процесс. Однако все попытки реваншистов найти двух «предателей» в стане «прозападников» натолкнулись на сопротивление правящей партии. И, похоже, армянская оппозиция рассматривает альтернативу - возобновление массовых акций протеста. Фракция Кочаряна заявляет открыто, что добиться вотума недоверия Пашиняну парламентским путем не представляется возможным, а значит, придется сместить «неугодное правительство» революционным путем. Газета «Грапарак» несколько дней назад со ссылкой на свои источники писала, что назначение Кириенко куратором по Армении подтверждает растущий интерес России к своей бывшей колонии.

По данным издания, несколько недель назад Кочарян посетил Кремль, провел консультации с Путиным, после чего и последовало назначение Кириенко. Напомним, что именно это армянское издание впервые в марте этого года сообщило о назначении Кириенко куратором «армянского направления». «Назначение Кириенко не случайно и произошло по просьбе Кочаряна, который несколько недель назад встретился с Путиным. Затем последовало назначение Кириенко, и ряд оппозиционных деятелей направились из Еревана в Москву. Все те политические фигуры, которые в той или иной степени приемлемы для Кремля, в последнее время побывали в Москве и провели встречи на различных уровнях», — отмечает газета. По данным издания, российские власти высказывают сомнения и оговорки лишь в отношении одного политика — Сержа Саргсяна. (Похоже, Путин не может простить Саргсяну провал в борьбе с цветной революцией, покончившей с российским влиянием в Армении). «Всем остальным было сказано: работайте, боритесь, проявляйте активность — посмотрим, кто окажется более влиятельным и перспективным, того и поддержим. Некоторые именно этим и объясняют деструктивное поведение лагеря Сержа Саргсяна в оппозиционном поле», — пишет издание.