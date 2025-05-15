Сирийцы празднуют Трампа, а вьетнамцы - Будду

Сантьяго-де-Верагуас (Панама). В Панаме протесты против реформы системы соцобеспечения и подписания меморандума с США о Панамском канале
Джабалия (Газа). Родственники скорбят по погибшим после израильских ударов по семье Наджар
Марикина (Филиппины). Парламентские выборы завершились, а предвыборные плакаты остались
Кельн (Германия). Первая за 100-летнюю историю завода Ford в Кельне забастовка. Профсоюз требует пересмотра плана жесткой экономии, включающего увольнение 2900 сотрудников
Идлиб (Сирия). Сирийцы празднуют отмену США санкций против своей страны
США. Тюрьма "Алькатрас", работу которой президент Дональд Трамп распорядился возобновить спустя 62 года после закрытия