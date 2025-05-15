Поляки резко отреагировали на слова спецпредставителя Трампа

Варшава резко отреагировала на заявление спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, который упомянул Польшу в числе стран, готовящихся отправить военных в Украину. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский категорически опроверг эти утверждения, заявив, что польские солдаты не будут направлены на украинскую территорию.

«Прекратите манипуляции. Последовательно глава правительства, министр обороны и я повторяем: Польша не пошлет польских солдат в Украину», — написал Сикорский в социальной сети X.

В интервью Onet Rano он уточнил, что участие Польши, если оно и будет, ограничится авиационной поддержкой, защитой Варшавы и укреплением более чем 600-километровой границы с Россией и Беларусью. «Келлог преувеличил роль Польши в этой операции», — подчеркнул министр.

Заявление Келлога, сделанное накануне, касалось возможной отправки в Украину иностранных сил, которые он назвал «силами устойчивости», включающими Великобританию, Францию, Германию и Польшу. По его словам, такие силы могли бы быть размещены к западу от Днепра, вне зоны досягаемости конфликта.