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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Украина и США сверили часы

01:50 463

Украина и Соединенные Штаты договорились о дальнейших действиях накануне переговоров в Стамбуле и на случай срыва мирного процесса Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

14 мая в турецкой Анталье Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом. Целью диалога было «разделить с президентом Владимиром Зеленским видение дальнейших мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критической недели».

«Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами», — отметил Сибига. Он подтвердил твердую приверженность Украины мирным инициативам президента США Дональда Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие.

«Мы готовы развивать наше сотрудничество в конструктивный и взаимовыгодный способ. Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока что она этого не сделала. Москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену», — подчеркнул глава МИД.

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