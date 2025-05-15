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Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России

Ламия Исаева, собкор
04:46 1130

Хедж-фонд Elliott Investment Management нацелился на контроль газовой инфраструктуры Болгарии. Именно так выглядит его стратегия доступа к Каспию и российским потокам через Турцию.

Будучи одним из самых влиятельных американских хедж-фондов, Elliott Investment Management активизировал усилия по расширению своего присутствия в ключевых энергетических активах Европы. После того, как в 2024 году фонд приобрёл более 5 процентов акций британской энергетической корпорации British Petroleum (BP), он начал переговоры о покупке доли в болгарской государственной компании Bulgartransgaz, управляющей критически важной газотранспортной инфраструктурой.

Как сообщил haqqin.az близкий к переговорам источник, обсуждаемая сделка касается активов Bulgartransgaz, отвечающих за приём газа у входа «Малкочлар/Странджа-2» на болгаро-турецкой границе, его распределение по внутренней сети, закачку части газа в единственное в стране подземное хранилище «Чирен», а также за транзитные поставки в страны Юго-Восточной и Центральной Европы.

Точка входа «Малкочлар/Странджа-2» имеет стратегическое значение для региональной энергетической архитектуры, поскольку через нее осуществляется импорт природного газа из различных стран, включая Азербайджан, Туркменистан, Россию и Турцию, а также возможных спотовых поставщиков. Особое внимание инвесторов привлекает потенциальный рост объёмов, проходящих через так называемый турецкий газовый хаб — проект, в рамках которого Анкара стремится превратить Турцию в региональный центр распределения газа в Европу.

По словам источника haqqin.az, Elliott рассматривает возможность приобретения части инфраструктурных мощностей, чтобы опосредованно участвовать в контроле над потоками газа, идущими через Турцию в направлении Евросоюза. В частности, речь идет о потенциальном доступе к маршрутной логистике газа из России, чей экспорт в Европу через Турцию, по разным оценкам, может достигать 20 миллиардов кубометров в год, а также к ресурсам стран Каспийского региона.

Вхождение Elliott Investment Management в капитал Bulgartransgaz — это не просто частная сделка по приобретению инфраструктурного актива, а шаг в рамках новой энергетической парадигмы

Примечательно, что Elliott Investment Management входит в число крупнейших акционеров BP, располагающей одним из наиболее диверсифицированных в мире портфелей газовых активов. BP традиционно играет ключевую роль в стратегических энергопроектах в регионе Каспия, включая участие в разработке месторождений в Азербайджане, а также таких транспортных маршрутов, как Южный газовый коридор.

В списке крупнейших акционеров BP помимо Elliott присутствуют ведущие американские инвестиционные структуры - BlackRock (владеющая более чем 9 процентами акций), Fisher Asset Management LLC, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и другие институциональные инвесторы. Такая структура владения отражает глубокую интеграцию американского финансового капитала в управление глобальными потоками углеводородов, особенно в условиях геополитической трансформации энергетических рынков Европы.

Потенциальная сделка Elliott с Bulgartransgaz рассматривается в более широком контексте геоэкономической конкуренции за контроль над энергетической логистикой Восточной Европы. Для Вашингтона это не просто финансовая операция, а элемент долгосрочной стратегии по снижению зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов, обеспечения доступа к каспийским и среднеазиатским поставкам, а также укрепления позиций американских фондов и корпораций в энергетической архитектуре региона.

Болгария, в свою очередь, играет важную роль, как транзитная страна. После запуска интерконнекторов с Грецией, Сербией и Румынией, она стала важным элементом сети газовых маршрутов, связывающих Южный Кавказ, Восточную Европу и Балканский полуостров. Подконтрольность части этой инфраструктуры компаниям, связанным с США, может изменить баланс интересов в регионе и повлиять на конфигурацию будущих поставок.

Таким образом, возможное вхождение Elliott Investment Management в капитал Bulgartransgaz — это не просто частная сделка по приобретению инфраструктурного актива, а шаг в рамках новой энергетической парадигмы, в которой финансовые институты с глобальным охватом стремятся получить доступ к транспортным узлам, обеспечивающим критически важные потоки газа в Европу.

В условиях снижения доли российского газа и борьбы ЕС за энергетическую безопасность такие шаги выглядят, как попытка закрепить долгосрочные рычаги влияния в регионе, богатом ресурсами и пересечением стратегических маршрутов.

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