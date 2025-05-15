Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России

Хедж-фонд Elliott Investment Management нацелился на контроль газовой инфраструктуры Болгарии. Именно так выглядит его стратегия доступа к Каспию и российским потокам через Турцию. Будучи одним из самых влиятельных американских хедж-фондов, Elliott Investment Management активизировал усилия по расширению своего присутствия в ключевых энергетических активах Европы. После того, как в 2024 году фонд приобрёл более 5 процентов акций британской энергетической корпорации British Petroleum (BP), он начал переговоры о покупке доли в болгарской государственной компании Bulgartransgaz, управляющей критически важной газотранспортной инфраструктурой.

Как сообщил haqqin.az близкий к переговорам источник, обсуждаемая сделка касается активов Bulgartransgaz, отвечающих за приём газа у входа «Малкочлар/Странджа-2» на болгаро-турецкой границе, его распределение по внутренней сети, закачку части газа в единственное в стране подземное хранилище «Чирен», а также за транзитные поставки в страны Юго-Восточной и Центральной Европы. Точка входа «Малкочлар/Странджа-2» имеет стратегическое значение для региональной энергетической архитектуры, поскольку через нее осуществляется импорт природного газа из различных стран, включая Азербайджан, Туркменистан, Россию и Турцию, а также возможных спотовых поставщиков. Особое внимание инвесторов привлекает потенциальный рост объёмов, проходящих через так называемый турецкий газовый хаб — проект, в рамках которого Анкара стремится превратить Турцию в региональный центр распределения газа в Европу. По словам источника haqqin.az, Elliott рассматривает возможность приобретения части инфраструктурных мощностей, чтобы опосредованно участвовать в контроле над потоками газа, идущими через Турцию в направлении Евросоюза. В частности, речь идет о потенциальном доступе к маршрутной логистике газа из России, чей экспорт в Европу через Турцию, по разным оценкам, может достигать 20 миллиардов кубометров в год, а также к ресурсам стран Каспийского региона.