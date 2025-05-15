Маленькая страна в большой мировой игре

Бьюсь о заклад, что многие не смогут быстро найти на карте такую страну, как Суринам. Бывшая колония Нидерландов, она занимает скромное место на северо-востоке Латинской Америки, гранича на западе с Гайаной, на востоке с Французской Гвианой и на юге с Бразилией. 94 процента ее территории занимают тропические леса, а население составляет всего 635 тысяч человек.
Но, несмотря на свои размеры, это государство в последнее время быстро начало вступать в мировую лигу. 25 мая ее министр иностранных дел Альберт Рамдин станет генеральным секретарем Организации Американских Государств, важной региональной организации, объединяющий 34 государств Западного полушария, в том числе США.
В ОАГ всегда главные роли отводились «тяжеловесам» - помимо северного законодателя политической моды - Бразилии, Аргентине, Мексике, Колумбии. А теперь впервые за ее 77 -летнюю роль лидера возьмет на себя государство, чье население в 332 раза меньше, чем население Бразилии.
И впервые человек, который до этого был ассистентом генерального секретаря ОАГ, стал ее лидером.
На плечи 67- летнего Альберта Рамдина будет возложено много разнообразных нош. Это и катящаяся в пропасть анархии и хаоса нищая Гаити, оказавшая в руках бандитов и политическое насилие в Венесуэле и Никарагуа, и угрозы Каракаса Гайане, две трети территории которой он намерен присвоить. Это не говоря уже о таких долгосрочных вызовах как глобальное потепление климата, проблема иммиграции и бедности.
Рамдин заменил уругвайца Луиса Альмагро, занимавшего пост генсека ОАГ два срока подряд. Тот заслужил репутацию бескомпромиссного борца с левыми диктаторскими режимами Латинской Америки. В 2017 году он выгнал из организации Венесуэлу Николаса Мадуро, а в 2023 Никарагуа Даниэля Ортеги.
Рамдин считается более умеренным политиком, стремящимся к консенсусу. Но и его может ждать опасность довольно неожиданной конфронтации - со стороны администрации Дональда Трампа. Новый генсек ОАГ, отражающий невероятное разнообразие этнического состава своей страны, (в этом государстве живут выходцы из Индии, Явы, Нидерландов, а также афросуринамцы, креолы и мароны - «лесные негры») переносит это diversity, а также намерение «возводить мосты» между различными политическим группами и на свою будущую стратегию.
А эти понятия, как известно, совершенно чужды новой администрации США. «Главная задача нового генерального секретаря ОАГ будет спасение этой организации, обеспечение ее выживания», - говорит Джон Маистро, бывший представитель США в ОАГ. И это будет при нынешней администрации Белого дома непростая задача. США являются крупнейшим донором ОАГ, они ежегодно предоставляют ей около 100 миллионов долларов. Но Трамп с его идеей-фикс сокращения всякой помощи зарубежным странам, даже если это идет во вред самой Америке теоретически может обрубить эту помощь и ОАГ повиснет в воздухе.
«Рамдин — убежденный левак, - потворствует таким настроениям консервативный политический консультант республиканцев Дик Моррис. – Он первым из представителей карибских стран высказался о присоединении к инициативе Китая «Пояс и шелковый путь». Сомнительный союзник Америки!»
Однако Рамдин пользуется расположением государственного секретаря США Марко Рубио, который заявил, что он «вдохновлен избранием Рамдина, при котором Америка будет играть важную роль в ОАГ». В свою очередь специальный посол Трампа по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне охарактеризовал Суринам как «проамериканское государство», которое «проводит разумную экономическую политику».
Маленькая эта страна, как и соседняя Гайана становятся видными экспортерами нефти в регионе. За счет экспорта углеводородов, золота и других драгоценных металлов, а также сельскохозяйственной продукции Суринам добился в последние годы значительного роста ВВП на душу населения, которое сейчас составляет 6.86 тысяч долларов на душу населения. Но еще большие перспективы откроет для него освоение нефтяных запасов на морском шельфе. К 2028 году ВВП на душу населения, полагают эксперты МВФ, вырастет на 55 процентов (в Гайане рост ВВП за последние три годы составил 42.3 процента).
Так что архитекторам мирового порядка из Вашингтона будет не так просто отмахнуться от маленьких карибских государств. Нефть придает им политического веса, который сейчас отразился на избрани суринамского министра иностранных дел на пост генерального секретаря ОАГ.