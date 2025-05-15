Маленькая страна в большой мировой игре

Бьюсь о заклад, что многие не смогут быстро найти на карте такую страну, как Суринам. Бывшая колония Нидерландов, она занимает скромное место на северо-востоке Латинской Америки, гранича на западе с Гайаной, на востоке с Французской Гвианой и на юге с Бразилией. 94 процента ее территории занимают тропические леса, а население составляет всего 635 тысяч человек. Но, несмотря на свои размеры, это государство в последнее время быстро начало вступать в мировую лигу. 25 мая ее министр иностранных дел Альберт Рамдин станет генеральным секретарем Организации Американских Государств, важной региональной организации, объединяющий 34 государств Западного полушария, в том числе США. В ОАГ всегда главные роли отводились «тяжеловесам» - помимо северного законодателя политической моды - Бразилии, Аргентине, Мексике, Колумбии. А теперь впервые за ее 77 -летнюю роль лидера возьмет на себя государство, чье население в 332 раза меньше, чем население Бразилии.

И впервые человек, который до этого был ассистентом генерального секретаря ОАГ, стал ее лидером. На плечи 67- летнего Альберта Рамдина будет возложено много разнообразных нош. Это и катящаяся в пропасть анархии и хаоса нищая Гаити, оказавшая в руках бандитов и политическое насилие в Венесуэле и Никарагуа, и угрозы Каракаса Гайане, две трети территории которой он намерен присвоить. Это не говоря уже о таких долгосрочных вызовах как глобальное потепление климата, проблема иммиграции и бедности. Рамдин заменил уругвайца Луиса Альмагро, занимавшего пост генсека ОАГ два срока подряд. Тот заслужил репутацию бескомпромиссного борца с левыми диктаторскими режимами Латинской Америки. В 2017 году он выгнал из организации Венесуэлу Николаса Мадуро, а в 2023 Никарагуа Даниэля Ортеги. Рамдин считается более умеренным политиком, стремящимся к консенсусу. Но и его может ждать опасность довольно неожиданной конфронтации - со стороны администрации Дональда Трампа. Новый генсек ОАГ, отражающий невероятное разнообразие этнического состава своей страны, (в этом государстве живут выходцы из Индии, Явы, Нидерландов, а также афросуринамцы, креолы и мароны - «лесные негры») переносит это diversity, а также намерение «возводить мосты» между различными политическим группами и на свою будущую стратегию.