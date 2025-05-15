Make Zelenskiy Great Again

Как многие не раз могли удостовериться, слово Дональда Трампа обладает магическим действием. Скажет он что-нибудь эдакое, и мировые рынки резко устремляются вниз, скажет другое – летят вверх, словно на крыльях. Не президент, а волшебник какой-то. Злой или добрый – непонятно, скорее…
Это же касается и его политических высказываний. Неоднократно, еще не будучи в статусе главы Белого дома, Трамп называл Канаду 51 штатом Америки, а ее премьер-министра, тогда еще Джастина Трюдо, давно утратившего былую популярность, губернатором. И что вы думаете? Либеральная партия, которую возглавлял Трюдо, а затем сменивший его Марк Карни, еще в декабре-январе отставала от своих главных конкурентов-консерваторов, видевших в Трампе своего политического партнера, больше, чем на 20%. А в апреле на парламентских выборах либералы победили своих конкурентов с небольшим, но убедительным перевесом в 5%. Канадский патриотизм взлетел до небес. При личной встрече с Трампом Марк Карни, возглавивший правительство, дерзко заявил американцу, что Канада не продается.
Схожая история произошла в Австралии. Там действующее правительство во главе с лейбористом Энтони Альбанезе было в трудной ситуации и по всем опросам уступало оппозиции. Но лидер либерально-национальной «Коалиции» Питер Даттон попытался сыграть в эдакого австралийского Трампа, ища поддержки в Вашингтоне. В результате впервые за двадцать последних лет правящая партия удержалась у власти, сломав негативную тенденцию, а Даттон даже не смог попасть в парламент: ярлык «трампист» его похоронил.
И, конечно же, ярчайшим примером магии Дональда Трампа является взлетевший уровень поддержки Владимира Зеленского. Американский президент украинского недолюбливает, это не секрет: слишком много неприятностей у Трампа связано с Украиной, включая первый импичмент. И с самого начала из Белого дома и Мар-а-Лаго слышались упреки Зеленского во всех грехах: и войну-то он, оказывается, с Россией начал, и неумен, потому что кто же умный с Россией станет воевать, и хитрый, потому что все время требует помощи.
А препирательство украинца в Овальном кабинете 28 февраля, перед заключением «минеральной сделки», просто вывело американского президента из себя. Зеленского и так, судя по всему, планировали поставить на место общими усилиями Трампа, Вэнса и приглашенных журналистов, а тот еще и проявил непочтительность. Разнос, который наглецу устроили в Белом доме, должен был, казалось, уничтожить его репутацию. А тут еще русские завели старую песню о том, что Зеленский президент нелегитимный, поскольку из-за войны пропустил сроки выборов, и потому ни встречаться с ним, ни подписывать какие-то соглашения нельзя.
И, казалось, это демонстративное неудовольствие политического руководства США накладывалось на падающий уровень поддержки Зеленского в Украине и могло еще больше ударить по нему: в декабре 2024 года было зафиксировано самое низкое с начала войны число украинцев, доверяющих президенту: 52%, 39% заявили, что не доверяют. Сказывалась и усталость от войны, и тяжелое положение на фронте, отсутствие видимых перспектив выхода из ситуации. Но вот Трамп «наехал» на президента Украины, и будто пошептали: конец февраля – начало марта уже соотношение доверия/недоверия стало 67% на 29%, в мае – 74% на 22% (данные Киевского международного института социологии). Американский президент влил в украинского новую жизнь.
И сошли на нет все разговоры о нелегитимности Зеленского и необходимости скорых президентских выборов в Украине. Свежеизбранному главе Белого дома только помечтать о таком уровне поддержки, он был и остается самым непопулярным президентом в современной истории США. Насколько это справедливо – покажут ближайшие четыре года. А то, что у него магические способности, это факт. Спросите канадцев или украинцев.