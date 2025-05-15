Make Zelenskiy Great Again

Как многие не раз могли удостовериться, слово Дональда Трампа обладает магическим действием. Скажет он что-нибудь эдакое, и мировые рынки резко устремляются вниз, скажет другое – летят вверх, словно на крыльях. Не президент, а волшебник какой-то. Злой или добрый – непонятно, скорее…

Это же касается и его политических высказываний. Неоднократно, еще не будучи в статусе главы Белого дома, Трамп называл Канаду 51 штатом Америки, а ее премьер-министра, тогда еще Джастина Трюдо, давно утратившего былую популярность, губернатором. И что вы думаете? Либеральная партия, которую возглавлял Трюдо, а затем сменивший его Марк Карни, еще в декабре-январе отставала от своих главных конкурентов-консерваторов, видевших в Трампе своего политического партнера, больше, чем на 20%. А в апреле на парламентских выборах либералы победили своих конкурентов с небольшим, но убедительным перевесом в 5%. Канадский патриотизм взлетел до небес. При личной встрече с Трампом Марк Карни, возглавивший правительство, дерзко заявил американцу, что Канада не продается.

Схожая история произошла в Австралии. Там действующее правительство во главе с лейбористом Энтони Альбанезе было в трудной ситуации и по всем опросам уступало оппозиции. Но лидер либерально-национальной «Коалиции» Питер Даттон попытался сыграть в эдакого австралийского Трампа, ища поддержки в Вашингтоне. В результате впервые за двадцать последних лет правящая партия удержалась у власти, сломав негативную тенденцию, а Даттон даже не смог попасть в парламент: ярлык «трампист» его похоронил.