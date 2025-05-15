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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Make Zelenskiy Great Again

горячая тема
Леонид Швец, автор haqqin.az
05:17 1561

Как многие не раз могли удостовериться, слово Дональда Трампа обладает магическим действием. Скажет он что-нибудь эдакое, и мировые рынки резко устремляются вниз, скажет другое – летят вверх, словно на крыльях. Не президент, а волшебник какой-то. Злой или добрый – непонятно, скорее…

Это же касается и его политических высказываний. Неоднократно, еще не будучи в статусе главы Белого дома, Трамп называл Канаду 51 штатом Америки, а ее премьер-министра, тогда еще Джастина Трюдо, давно утратившего былую популярность, губернатором. И что вы думаете? Либеральная партия, которую возглавлял Трюдо, а затем сменивший его Марк Карни, еще в декабре-январе отставала от своих главных конкурентов-консерваторов, видевших в Трампе своего политического партнера, больше, чем на 20%. А в апреле на парламентских выборах либералы победили своих конкурентов с небольшим, но убедительным перевесом в 5%. Канадский патриотизм взлетел до небес. При личной встрече с Трампом Марк Карни, возглавивший правительство, дерзко заявил американцу, что Канада не продается.

Схожая история произошла в Австралии. Там действующее правительство во главе с лейбористом Энтони Альбанезе было в трудной ситуации и по всем опросам уступало оппозиции. Но лидер либерально-национальной «Коалиции» Питер Даттон попытался сыграть в эдакого австралийского Трампа, ища поддержки в Вашингтоне. В результате впервые за двадцать последних лет правящая партия удержалась у власти, сломав негативную тенденцию, а Даттон даже не смог попасть в парламент: ярлык «трампист» его похоронил.

А препирательство украинца в Овальном кабинете 28 февраля, перед заключением «минеральной сделки», просто вывело американского президента из себя

И, конечно же, ярчайшим примером магии Дональда Трампа является взлетевший уровень поддержки Владимира Зеленского. Американский президент украинского недолюбливает, это не секрет: слишком много неприятностей у Трампа связано с Украиной, включая первый импичмент. И с самого начала из Белого дома и Мар-а-Лаго слышались упреки Зеленского во всех грехах: и войну-то он, оказывается, с Россией начал, и неумен, потому что кто же умный с Россией станет воевать, и хитрый, потому что все время требует помощи.

А препирательство украинца в Овальном кабинете 28 февраля, перед заключением «минеральной сделки», просто вывело американского президента из себя. Зеленского и так, судя по всему, планировали поставить на место общими усилиями Трампа, Вэнса и приглашенных журналистов, а тот еще и проявил непочтительность. Разнос, который наглецу устроили в Белом доме, должен был, казалось, уничтожить его репутацию. А тут еще русские завели старую песню о том, что Зеленский президент нелегитимный, поскольку из-за войны пропустил сроки выборов, и потому ни встречаться с ним, ни подписывать какие-то соглашения нельзя.

"Наехал" Трамп на Зеленского и взлетел рейтинг украинского президента до 74 процентов!

И, казалось, это демонстративное неудовольствие политического руководства США накладывалось на падающий уровень поддержки Зеленского в Украине и могло еще больше ударить по нему: в декабре 2024 года было зафиксировано самое низкое с начала войны число украинцев, доверяющих президенту: 52%, 39% заявили, что не доверяют. Сказывалась и усталость от войны, и тяжелое положение на фронте, отсутствие видимых перспектив выхода из ситуации. Но вот Трамп «наехал» на президента Украины, и будто пошептали: конец февраля – начало марта уже соотношение доверия/недоверия стало 67% на 29%, в мае – 74% на 22% (данные Киевского международного института социологии). Американский президент влил в украинского новую жизнь.

И сошли на нет все разговоры о нелегитимности Зеленского и необходимости скорых президентских выборов в Украине. Свежеизбранному главе Белого дома только помечтать о таком уровне поддержки, он был и остается самым непопулярным президентом в современной истории США. Насколько это справедливо – покажут ближайшие четыре года. А то, что у него магические способности, это факт. Спросите канадцев или украинцев.

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