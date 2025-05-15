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Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции

05:28 1011

Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции Наримана Джеляла (Джелялова), заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

45-летний Джелялов с 2013 года входит в руководство Меджлиса крымскотатарского народа, который в Российской Федерации признан экстремистской организацией и запрещен. Политолог по образованию, Нариман Джелял работал в крымскотатарских СМИ Украины. После российской аннексии Крыма 2014 года оставался на полуострове.

Нариман Джелял в российской тюрьме

В 2021 году он был арестован ФСБ и обвинен в подрыве газопровода в селе Перевальном. В сентябре 2022 года был приговорен судом Крыма к 17 годам колонии строгого режима. Заключение отбывал в Красноярском крае. 28 июня 2024 года по обмену был передан Украине, став первым крымскотатарским политзаключенным с 2019 года, который был освобожден из российской тюрьмы.

Отец Джеляла Энвер Джелял скончался в Крыму в марте 2022 года, не дождавшись освобождения сына.

Напомним, что в украинском руководстве пост министра обороны 43-летний Рустем Умеров, советник лидера Меджлиса Мустафы Джемилева. Он первый министр в Украине из числа мусульман и крымских татар.

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