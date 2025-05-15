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500 ударов по украинской области

08:45 635

За сутки российские войска нанесли 500 ударов по десяти населенным пунктам Запорожской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

«Войска РФ осуществили восемь авиаударов по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Красному и Зеленому Гаю. 283 БПЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку», — написал он в телеграме.

Область также обстреливали из РСЗО (пять раз) и артиллерии (204).

«Поступило девять сообщений о повреждении квартир, нежилых зданий и автомобилей. Мирные жители не пострадали», — добавил Федоров.

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