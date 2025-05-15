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Дальность 2000 км: Берлин и Лондон создают высокоточное оружие

08:54 454

Великобритания и Германия совместно разработают новое высокоточное оружие с дальностью действия, превышающей 2 тыс. км (1242 мили), сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Проект основан на обязательстве по разработке нового оружия согласно двустороннему оборонному пакту, подписанному в октябре 2024 года.

Ожидается, что министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте создания оружия большой дальности 15 мая на встрече в Берлине.

В заявлении не приводятся подробности о сроках реализации проекта и его стоимости.

«В этом все более опасном мире НАТО и европейские союзники едины. Это партнерство помогает нам превратить оборонный сектор в двигатель роста, создавая рабочие места и привлекая инвестиции в Великобритании и Германии», — говорится в заявлении Хили.

Ожидается, что министры также обсудят совместные закупки торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов и объявят о сделке по покупке Германией военных мостов британского производства.

В апреле Минобороны Великобритании объявило о завершении совместных с США испытаний двигателя для гиперзвуковых ракет. Испытания шли шесть недель в рамках британской программы Team Hypersonics, целью которой является создание демонстрационного образца гиперзвукового оружия до 2030 года. Тогда Хили отметил необходимость «внедрять инновации и опережать противников», добавив, что страна тесно сотрудничает с Соединенными Штатами «для укрепления вооруженных сил и усиления сдерживания».

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