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«Это простое соглашение»: Катар не будет «дарить» Boeing Трампу

09:08 435

Катар не планирует «дарить» самолет Boeing 747-8 президенту США Дональду Трампу, а обсуждает передачу борта на официальном уровне. Так заявил премьер-министр королевства Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в интервью CNN.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов для использования в качестве Air Force One. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы»,— сказал Аль Тани.

Премьер-министр отметил, что предложение о передаче самолета будет отозвано, если его признают «незаконным».

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило о том, что администрация США готовится получить самолет, который называют летающим дворцом, стоимостью около $400 млн. Сообщалось, что подарок Трамп сможет использовать в качестве своего самолета, пока не покинет свой пост. После этого судно перейдет в фонд президентской библиотеки.

Потенциальная передача самолета Катаром США подверглась критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, отмечает CNN. Трамп 11 мая охарактеризовал этот шаг как «бесплатный подарок» Министерству обороны США, а в другом посте, опубликованном во 13 мая, он предположил, что любой, кто не примет Boeing 747, будет «дураком». Трамп не раз возвращался к этому вопросу, отмечая, что был бы «глупым человеком», если бы отказался от такого подарка.

Как отмечает CNN, эксперты сходятся во мнении, что переоборудование самолета в Air Force One потенциально обойдется в сотни миллионов долларов, включая работы по обеспечению высокого уровня безопасности, средств связи и обороны. Отвечая в понедельник на вопрос журналиста, просил ли Катар что-либо взамен за Boeing 747, Трамп выразил разочарование в Boeing из-за задержки ранее подписанного им заказа на новый реактивный самолет Air Force One, пишет CNN. Трамп также сказал, что считает этот подарок «жестом доброй воли» и что он не будет использовать его после окончания своего президентского срока.

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