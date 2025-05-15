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Путин в Стамбул не поедет

Мировые цены на нефть падают, а азербайджанская растет

09:56 1121

В четверг, 15 мая, цены на нефть снижаются на фоне новостей о возможном соглашении между Ираном и США по ядерной программе. Как сообщил NBC News советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, Тегеран готов подписать договор при условии снятия экономических санкций со стороны Вашингтона.

К 9:10 по Баку июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 1,51 доллара (2,28%), достигнув 64,58 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах NYMEX упали на 1,4 доллара (2,22%), до 61,75 доллара за баррель.

Снижение цен связано с ожиданиями, что сделка между США и Ираном ослабит недавно усиленные санкции, что может нарушить баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти.

При этом цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,13 доллара, или 0,19% — до 68,35 доллара.

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