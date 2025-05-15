Переговоры России и Украины в Стамбуле: что происходит

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прилететь в Стамбул 16 мая и при необходимости участвовать в российско-украинских переговорах. «Знаете, если что-то случится, я поеду в пятницу»,— сказал Дональд Трамп во время общения с журналистами в Катаре, его цитирует AFP. Так Трамп ответил на реплику о том, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры без президента РФ Владимира Путина. Отвечая на вопрос о том, почему Путин не поехал на переговоры, Трамп ответил: ««Зачем ему ехать, если я не поеду? Я не думал, что Путин может поехать, если меня там не будет» The Guardian передает, что советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами с Россией. «Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать справочные рекомендации о том, как Зеленскому следует вести себя на этой все еще непредсказуемой встрече в неясном формате», — сказано в сообщении. К обеспечению безопасности российско-украинских переговоров в Стамбуле привлекли полицейский спецназ, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. По его словам, возле офиса президента Турции в Стамбуле, где намечены переговоры, дежурит полицейский спецназ в полном обмундировании и с оружием.

* * * 11:12 Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской командой лишь для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией президента США Дональда Трампа, передает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Издание напоминает, что Украина согласилась на такое прекращение огня еще в марте, но президент РФ Владимир Путин до сих пор не поддержал эту идею. РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что начало переговоров ожидается после обеда. Утром российские СМИ писали, что переговоры должны начаться в 10:00 (11:00 по бакинскому). AFP передает, что президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, прежде чем принять решение о «следующих шагах» в переговорах с Россией. Встреча лидеров Украины и Турции запланирована на 13:00 по местному времени. ТАСС передает, что российская и украинская делегации по состоянию на 10:00 по местному времени не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. На улице начала переговоров ожидают уже около сотни журналистов. Меры безопасности усилены. Около дворца Долмабахче замечены бронированные машины и водомет.

* * * 10:36 Информация о начале российско-украинских переговоров в Турции в 10:00 (время в Москве и Стамбуле совпадает), которую распространили российские СМИ, не соответствует действительности, заявили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) Украины. «Такое время не было запланировано», — заявил руководитель Центра Андрей Коваленко. По его словам, «россияне забрасывают в медиа ложь о «начале переговоров в Турции» в 10 утра по Москве. Это не соответствует действительности». Коваленко считает, что россияне хотят манипулировать темой переговоров, поскольку распространяют информацию с нарративом, что якобы «переговоры нужны всем, кроме Украины». Тем временем в МИД Турции заявили, что окончательных планов о контактах представителей МИД Турции с делегацией РФ в Стамбуле пока нет.

* * * 09:55 Прямые переговоры по Украине в Стамбуле состоятся в рабочем офисе президента Турции, как и три года назад, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, осведомленные об организации встречи. Речь идет о дворце Долмабахче — именно там вели переговоры делегации в 2022 году. По данным агентства, начало встречи запланировано на 10:00 мск (11:00 по бакинскому времени). Они пройдут в закрытом для прессы режиме.