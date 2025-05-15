Туманное будущее переговоров между Россией и Украиной

По прибытии президента Украины Владимира Зеленского в Анкару надежды на достижение соглашения о прекращении войны остаются призрачными. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), президент России Владимир Путин отклонил предложение Зеленского о прямых переговорах на высшем уровне в Турции, направив вместо себя делегацию чиновников. Этот шаг ставит под сомнение возможность продуктивного диалога между сторонами.

Российскую делегацию возглавили помощник президента Владимир Мединский и замминистра обороны Александр Фомин — те же лица, которые в начале войны участвовали в переговорах о капитуляции Украины. Издание напоминает, что последняя встреча в таком формате прошла в Стамбуле в марте 2022 года и завершилась безрезультатно после военных неудач России и вывода ее войск из-под Киева и других северных регионов Украины.

Reuters сообщает, что в состав американской делегации в Турции вошли госсекретарь Марко Рубио, а также высокопоставленные представители Стив Уиткофф и Кит Келлог. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утром в четверг заявил, что провел встречу с Рубио, чтобы обсудить «видение мира» Зеленского и согласовать позиции в преддверии «критически важной недели».

Напомним, что сегодня в Стамбуле запланированы переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны с участием представителей США. Накануне вечером стало известно, что Путин утвердил состав российской делегации во главе с Мединским. В то же время президент США Дональд Трамп намекал на возможное участие в переговорах, но позже отказался от этой идеи.