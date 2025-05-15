Иран готов к ядерной сделке с США

Иран выразил готовность заключить соглашение с президентом США Дональдом Трампом по ядерной программе при условии снятия всех экономических санкций, сообщил в четверг, 15 мая, телеканал NBC News со ссылкой Али Шамхани, главного политического и военного советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Шамхани заявил, что Тегеран готов обязаться не производить ядерное оружие и уничтожить запасы высокообогащенного урана, пригодного для его создания. При этом Иран продолжит обогащение урана до уровня, необходимого для мирных целей, под контролем международных инспекторов, в обмен на немедленную отмену санкций.

Ранее сообщалось, что Тегеран предложил создать международный консорциум по обогащению урана с участием США и арабских стран. По задумке, Иран будет обогащать уран до уровня ниже оружейного (3,67%) и поставлять его арабским странам для гражданского использования. В отличие от ядерной сделки 2015 года, рассчитанной на 15 лет, новый план предполагает бессрочное сотрудничество и присутствие иностранных наблюдателей для контроля.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи представил эту идею спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу 11 мая в Омане. Однако Эдди Васкес, представитель Уиткоффа, опроверг эту информацию, заявив, что предложение не обсуждалось и не выдвигалось.