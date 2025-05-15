Путин провел экстренное совещание

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

По словам Пескова, в совещании приняли участие члены российской переговорной группы, а также ключевые представители силовых ведомств: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, на встрече присутствовали все командующие группировками в зоне боевых действий.

«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — отметил Песков.

Российская делегация готовится к встрече с украинскими представителями в Стамбуле, где планируется обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений и урегулирование конфликта.