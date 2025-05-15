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Путин в Стамбул не поедет

Россияне продвигаются по Украине на фоне переговоров

10:42 778

За последние сутки российские войска продвинулись в Донецкой области, захватив поселок Новое. Об этом 15 мая сообщили аналитики украинского проекта DeepState.

Эксперты также отметили продвижение россиян возле трех населенных пунктов Донецкой области.

«Войска РФ оккупировали поселок Новое, а также продвинулись в Часов Яре, Малиновке и возле Новой Полтавки», - говорится в сообщении.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Россия готовит более масштабное наступление, перебрасывая силы в ключевые зоны боевых действий. На прошлой неделе российские войска расширили контроль над территориями восточной части Донецкой области, особенно в районах Покровска и Торецка.

Кроме того, российские силы приближаются к границам Днепропетровской области. Хотя прямых задач наступления на этот регион у РФ нет, аналитики DeepState считают, что в случае достижения административных границ Донецкой области Россия воспользуется этим для «победных» заявлений. Днепропетровская область, вероятно, станет инструментом для усиления давления на украинское общество.

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