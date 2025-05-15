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В Конгрессе отложили импичмент Трампа

10:42 493

Рассмотрение статей об импичменте президента США Дональда Трампа, инициированных конгрессменом Шри Танедаром, было отложено.

По данным Politico, причиной стала внутренняя оппозиция среди демократов, которые посчитали инициативу преждевременной.

Шри Танедар, конгрессмен от Мичигана, в конце апреля подал в Палату представителей США статьи об импичменте Трампа. Однако после консультаций с коллегами-демократами он решил не выносить свою резолюцию на голосование.

«После разговора со многими коллегами я решил не форсировать голосование по импичменту. Вместо этого я дополню свои статьи импичмента и буду продолжать привлекать как демократов, так и республиканцев к защите Конституции вместе со мной», — заявил Танедар.

Politico сообщает, что демократы были недовольны тем, что Танедар настаивал на импичменте в тот момент, когда партия пыталась привлечь внимание к потенциальным сокращениям программ Medicaid и других социальных программ, предложенных республиканцами.

Основной причиной отложенного импичмента стало желание сосредоточиться на обсуждении налоговых льгот, продвигаемых Республиканской партией. Несколько законодателей подчеркивали, что эта тема имеет приоритет.

Ранее конгрессмен Шри Танедар обвинил Дональда Трампа в серьезных нарушениях, которые, по его мнению, ставят под угрозу основы американской демократии. В числе претензий — незаконное сокращение финансирования правительственных ведомств без одобрения Конгресса, что Танедар расценил как превышение президентских полномочий.

Трамп также обвиняется в агрессивной тарифной политике, которая, по мнению конгрессмена, нанесла ущерб международной экономике. В его действиях усмотрели давление на журналистов и нарушение свободы слова, гарантированной Первой поправкой к Конституции США.

Танедар заявил о случаях взяточничества и вмешательства президента в работу судебной системы. Кроме того, ему вменяется незаконный сбор личной информации граждан и попытки ограничить их права. По мнению автора статей, президентские полномочия Трампа часто выходили за рамки Конституции, создавая угрозу демократии.

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