USD 1.7000
EUR 1.9026
RUB 2.1146
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Аш-Шараа благодарит Эрдогана

10:52 716

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа выступил с обращением к нации в эфире государственного телеканала «Аль-Ихбария», заявив о начале нового этапа в истории страны, направленного на восстановление, развитие и укрепление национального единства, сообщает Анадолу.

«Сегодня начало современного развития Сирии. Эти земли станут домом мира и совместного труда», — подчеркнул аш-Шараа, отметив, что страна преодолела трагический период и теперь переходит к созидательной фазе.

Глава сирийского государства выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за многолетнюю поддержку сирийского народа. «Я посетил президента Эрдогана — лидера, который уже 14 лет стоит рядом с нашим народом и несет огромную ответственность. Он принял миллионы сирийцев. В нем я увидел любовь, дружбу и полную решимость помочь Сирии встать на ноги», — сказал он.

По его словам, в новой фазе Сирия намерена создать благоприятные условия для инвестиций, модернизировать экономическое законодательство и обеспечить все необходимые механизмы для эффективного восстановления. Он также призвал сирийских инвесторов внутри страны и за рубежом, арабских партнеров, турецких друзей и всех желающих воспользоваться возможностями в различных секторах сирийской экономики.

«Сирия обещает вам: эти земли станут землей мира и сотрудничества. Каждая рука, протянутая с добром, встретит благодарность. Страна больше не станет объектом раздела или внешнего давления. Сирия принадлежит всем сирийцам, всем конфессиональным и этническим группам. Эти благословенные земли для всех, кто здесь живет», — заключил он.

Сразу после выступления президента в ряде городов — Идлибе, Хомсе, Дамаске, Хаме и Лазкийе — прошли массовые акции в поддержку нового курса руководства страны.

Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 6903
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 6832
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 3979
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2040
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 4716
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности
00:00 6015
Президент, которого невозможно было сломать
Президент, которого невозможно было сломать на смерть героя
14 мая 2025, 20:47 7376
Маленькая страна в большой мировой игре
Маленькая страна в большой мировой игре наша корреспонденция
05:06 4476
Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России
Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России
04:46 4278
Украина и США сверили часы
Украина и США сверили часы
01:50 3709
Поляки резко отреагировали на слова спецпредставителя Трампа
Поляки резко отреагировали на слова спецпредставителя Трампа
01:30 4182

ЭТО ВАЖНО

Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 6903
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 6832
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 3979
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2040
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 4716
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности
00:00 6015
Президент, которого невозможно было сломать
Президент, которого невозможно было сломать на смерть героя
14 мая 2025, 20:47 7376
Маленькая страна в большой мировой игре
Маленькая страна в большой мировой игре наша корреспонденция
05:06 4476
Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России
Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России
04:46 4278
Украина и США сверили часы
Украина и США сверили часы
01:50 3709
Поляки резко отреагировали на слова спецпредставителя Трампа
Поляки резко отреагировали на слова спецпредставителя Трампа
01:30 4182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться