Аш-Шараа благодарит Эрдогана

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа выступил с обращением к нации в эфире государственного телеканала «Аль-Ихбария», заявив о начале нового этапа в истории страны, направленного на восстановление, развитие и укрепление национального единства, сообщает Анадолу.

«Сегодня начало современного развития Сирии. Эти земли станут домом мира и совместного труда», — подчеркнул аш-Шараа, отметив, что страна преодолела трагический период и теперь переходит к созидательной фазе.

Глава сирийского государства выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за многолетнюю поддержку сирийского народа. «Я посетил президента Эрдогана — лидера, который уже 14 лет стоит рядом с нашим народом и несет огромную ответственность. Он принял миллионы сирийцев. В нем я увидел любовь, дружбу и полную решимость помочь Сирии встать на ноги», — сказал он.

По его словам, в новой фазе Сирия намерена создать благоприятные условия для инвестиций, модернизировать экономическое законодательство и обеспечить все необходимые механизмы для эффективного восстановления. Он также призвал сирийских инвесторов внутри страны и за рубежом, арабских партнеров, турецких друзей и всех желающих воспользоваться возможностями в различных секторах сирийской экономики.

«Сирия обещает вам: эти земли станут землей мира и сотрудничества. Каждая рука, протянутая с добром, встретит благодарность. Страна больше не станет объектом раздела или внешнего давления. Сирия принадлежит всем сирийцам, всем конфессиональным и этническим группам. Эти благословенные земли для всех, кто здесь живет», — заключил он.

Сразу после выступления президента в ряде городов — Идлибе, Хомсе, Дамаске, Хаме и Лазкийе — прошли массовые акции в поддержку нового курса руководства страны.