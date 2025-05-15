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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Шанс на перемирие в Газе

10:53 388

Консультации между палестинским движением ХАМАС и представителями США в столице Катара Дохе вышли на новый уровень.

Как сообщает палестинское агентство Maan, переговоры открывают перспективу достижения временного перемирия между радикальными группировками и израильскими силами в секторе Газа.

По данным агентства, переговоры «вступили в новую фазу», и вероятность достижения соглашения о краткосрочном прекращении огня возрастает. Эти переговоры прошли при участии катарских посредников, а также представителей США и ХАМАС.

Американскую сторону представляли спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Адам Белер. От ХАМАС в переговорах участвовали глава консультативного органа движения Мухаммед Дервиш, глава переговорной делегации Халиль аль-Хейя и лидер ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

Переговоры получили новый импульс после освобождения 12 мая израильского военнослужащего Идана Александра, имеющего также гражданство США. ХАМАС заявил о готовности к «немедленному возобновлению переговоров» о полном прекращении огня, предупредив, что продолжение боевых действий может угрожать жизням оставшихся в Газе заложников.

Хотя детали переговоров не разглашаются, источники указывают, что американская сторона якобы изменила свою позицию по ряду вопросов, что может стать ключом к достижению временного перемирия.

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