USD 1.7000
EUR 1.9026
RUB 2.1146
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

НАТО обсуждает Украину в Турции

11:00 482

Главы МИД стран НАТО проведут неформальную встречу в Анталье, где обсудят ключевые вопросы оборонных расходов, укрепления оборонной промышленности и мирного урегулирования конфликта в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«У союзников сегодня будут важные обсуждения. Начиная с управления и распределения бремени оборонных расходов и укрепления оборонной промышленности, до вопроса, как принести мир в Украину», — заявил Фидан перед началом встречи.

Параллельно с заседанием НАТО в Стамбуле пройдут переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Киев также направил свою делегацию в Стамбул, а президент Украины Владимир Зеленский планирует провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Предполагается, что результаты обсуждений в Анталье станут частью подготовки к предстоящей встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет в следующем месяце в Нидерландах.

Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 6905
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 6836
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 3980
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2043
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 4717
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности
00:00 6015
Президент, которого невозможно было сломать
Президент, которого невозможно было сломать на смерть героя
14 мая 2025, 20:47 7377
Маленькая страна в большой мировой игре
Маленькая страна в большой мировой игре наша корреспонденция
05:06 4477
Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России
Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России
04:46 4278
Украина и США сверили часы
Украина и США сверили часы
01:50 3710
Поляки резко отреагировали на слова спецпредставителя Трампа
Поляки резко отреагировали на слова спецпредставителя Трампа
01:30 4183

ЭТО ВАЖНО

Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 6905
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 6836
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 3980
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2043
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 4717
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности
00:00 6015
Президент, которого невозможно было сломать
Президент, которого невозможно было сломать на смерть героя
14 мая 2025, 20:47 7377
Маленькая страна в большой мировой игре
Маленькая страна в большой мировой игре наша корреспонденция
05:06 4477
Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России
Американцы хотят взять под контроль транзит и хранение газа Азербайджана и России
04:46 4278
Украина и США сверили часы
Украина и США сверили часы
01:50 3710
Поляки резко отреагировали на слова спецпредставителя Трампа
Поляки резко отреагировали на слова спецпредставителя Трампа
01:30 4183
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться