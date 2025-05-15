НАТО обсуждает Украину в Турции

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Главы МИД стран НАТО проведут неформальную встречу в Анталье, где обсудят ключевые вопросы оборонных расходов, укрепления оборонной промышленности и мирного урегулирования конфликта в Украине.

«У союзников сегодня будут важные обсуждения. Начиная с управления и распределения бремени оборонных расходов и укрепления оборонной промышленности, до вопроса, как принести мир в Украину», — заявил Фидан перед началом встречи.

Параллельно с заседанием НАТО в Стамбуле пройдут переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Киев также направил свою делегацию в Стамбул, а президент Украины Владимир Зеленский планирует провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Предполагается, что результаты обсуждений в Анталье станут частью подготовки к предстоящей встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет в следующем месяце в Нидерландах.