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Российский истребитель вторгся в Эстонию

11:23 438

Эстонские военные силы сопроводили танкер без флага в своей исключительной экономической зоне, после чего российский истребитель менее чем на минуту оказался в воздушном пространстве страны, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Цахкна заявил, что российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии.

Министр отметил: «Пару дней назад танкер «теневого флота» Jaguar, который шел без флага, вошел в исключительную экономическую зону Эстонии. Мы ответили соответствующе, направив наши силы сопровождать судно «теневого флота», так как оно не имело страховки и флага. Но Российская Федерация направила для оценки ситуации истребитель, который незаконно находился на территории НАТО менее минуты. Истребители НАТО также были подняты вверх для контроля за российским истребителем».

В Эстонии заявили, что истребители НАТО были подняты для контроля за ситуацией. По утверждению Цахкна, российский военный самолет находился в воздушном пространстве НАТО менее одной минуты.

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