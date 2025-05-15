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Путин в Стамбул не поедет

Госсекретарь США: Ситуация сложная...

11:24 390

Госсекретарь США Марко Рубио назвал «сложной» ситуацию вокруг урегулирования российско-украинского конфликта. Он сказал об этом журналистам перед неформальной встречей глав МИД НАТО в Анталье.

«Мы определенно сейчас в сложной ситуации. Мы надеемся, что найдем способ, который поспособствует окончанию этой войны через переговорный процесс и предотвратит возможность любой войны в будущем», - сказал глава Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон хочет видеть прогресс в этом процессе. «Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Но мы хотим видеть прогресс в этом отношении, — сказал он. — Мы готовы играть любую конструктивную роль, которую сможем, чтобы положить конец конфликту».

Рубио повторил, что с точки зрения США военного решения конфликта быть не может, поэтому единственный способ урегулирования - это дипломатия.

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