Госсекретарь США: Ситуация сложная...

Госсекретарь США Марко Рубио назвал «сложной» ситуацию вокруг урегулирования российско-украинского конфликта. Он сказал об этом журналистам перед неформальной встречей глав МИД НАТО в Анталье.

«Мы определенно сейчас в сложной ситуации. Мы надеемся, что найдем способ, который поспособствует окончанию этой войны через переговорный процесс и предотвратит возможность любой войны в будущем», - сказал глава Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон хочет видеть прогресс в этом процессе. «Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Но мы хотим видеть прогресс в этом отношении, — сказал он. — Мы готовы играть любую конструктивную роль, которую сможем, чтобы положить конец конфликту».

Рубио повторил, что с точки зрения США военного решения конфликта быть не может, поэтому единственный способ урегулирования - это дипломатия.