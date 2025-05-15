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Украина показала дроны-убийцы самолетов

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11:36 1956

Военная разведка Украины впервые представила новое поколение морских дронов Magura V7, которые сбили два российских истребителя Су-30.

Инцидент произошел 2 мая 2025 года в Черном море, сообщили представители Главного управления разведки (ГУР).

Дроны Magura ранее поражали российские корабли, уничтожив 16 судов, включая девять потопленных. Однако впервые в истории украинский дрон сбил российский боевой самолет.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, эти дроны оснащены ракетами ПВО, что делает их эффективным оружием против авиации. Буданов отметил, что успех Magura — результат новых украинских технологических решений.

Дроны Magura V7 способны преодолевать до 800 км и вооружены турелями и ракетами. Представители ГУР подчеркивают, что российский флот вытеснен из западной части Черного моря и вынужден оставаться в пунктах дислокации.

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