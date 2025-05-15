Перезахоронят останки шехидов Первой Карабахской

Останки еще пяти шехидов Первой Карабахской войны, ранее считавшихся пропавшими без вести, будут перезахоронены.
Об этом сообщила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Все пятеро были военнослужащими. Перезахоронения состоятся 16 мая в разных городах страны.
В Сумгаите будет перезахоронен Юсиф Мамедов, в Агджабеди — Мириш Рустамов. Мухтар Мамедов обретет покой в Шаруре, Абузер Аббасов будет похоронен в селе Юхары Сеидляр Зардабского района, а Эльшан Арзуманов — на Аллее шехидов в Губе.