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Путин в Стамбул не поедет

Перезахоронят останки шехидов Первой Карабахской

11:47 1108

Останки еще пяти шехидов Первой Карабахской войны, ранее считавшихся пропавшими без вести, будут перезахоронены.

Об этом сообщила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Все пятеро были военнослужащими. Перезахоронения состоятся 16 мая в разных городах страны.

В Сумгаите будет перезахоронен Юсиф Мамедов, в Агджабеди — Мириш Рустамов. Мухтар Мамедов обретет покой в Шаруре, Абузер Аббасов будет похоронен в селе Юхары Сеидляр Зардабского района, а Эльшан Арзуманов — на Аллее шехидов в Губе.

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