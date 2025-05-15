Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»

В ходе мероприятия автор представил ключевые главы своих трудов, акцентируя внимание аудитории на том, что в исследованиях он опирался исключительно на зарубежные историко-географические карты, что позволило ученому пересмотреть многие устоявшиеся представления о прошлом Азербайджана. По словам Гасана Гасанова, опубликованные атласы являются частью девятитомной серии по истории Азербайджана, в которую входят также работы, посвященные исламской и европейской картографии, азербайджанской астрономии и истории Карабах а.

Как сообщает haqqin.az, обе книги изданы при поддержке компании British Petroleum Azerbaijan и получили высокую оценку научного сообщества. Государственные эксперты рекомендовали использовать эти издания в качестве учебного пособия.

«У меня есть факты XVIII–XIX веков, доказывающие, что древняя астрономия и даже символика зодиакальных знаков зародились именно на территории Азербайджана», - подчеркнул автор.

Руководитель пресс-службы British Petroleum Azerbaijan Тамам Баятлы сообщила, что книги Гасана Гасанова изданы на азербайджанском и английском языках и будут разосланы в крупнейшие библиотеки мира, а также предоставлены иностранным дипломатам, ученым и членам экспертного сообщества, посещающим Азербайджан.

Акцентируя внимание участников презентации на основных положениях своих книг, Гасан Гасанов привел несколько примеров. В частности, он рассказал, что на карте Ассирии 673 года до нашей эры на территории современного Азербайджана указано государство тюрок-огузов Ашгуз, где также обозначено присутствие ашкеназов. Что по мнению автора, свидетельствует о древнем совместном проживании тюрок и евреев в регионе, о чем упоминается и в Библии.

«Во времена создания Атропатены не существовало ни Армении, ни Персии, - подчеркнул Гасанов. - А древняя Албания наряду с Закавказьем, согласно римской карте первого века, имелась также и в Центральной Азии, в районе современной казахстано-китайской границы. И потому все династии — от сельджуков до Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, Надир-шаха и Сефевидов — являются потомками Огуз-хана».

Автор также утверждает, что до исламизации азербайджанцы придерживались тенгрианства, а не зороастризма. Кероглу, согласно интерпретации автора, был из рода киммеров, а Деде Горгуд — скифом.

«Существование государства Азербайджан указано сразу на пяти испанских астрономических приборах (астролябии) XI века (1067–1070 гг.), - подчеркнул Гасанов. - При этом соседства с Арменией на них нет вовсе».

После завершения презентации корреспондент haqqin.az, воспользовавшись возможностью, задал Гасану Гасанову несколько вопросов: