Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»

В Бакинском книжном центре состоялась торжественная презентация двух новых изданий, подготовленных экс-премьер-министром Азербайджана, экс-главой МИД Гасаном Гасановым — «Историко-географический атлас Азербайджана» и «Историко-этнографический атлас Азербайджана».
Как сообщает haqqin.az, обе книги изданы при поддержке компании British Petroleum Azerbaijan и получили высокую оценку научного сообщества. Государственные эксперты рекомендовали использовать эти издания в качестве учебного пособия.
В ходе мероприятия автор представил ключевые главы своих трудов, акцентируя внимание аудитории на том, что в исследованиях он опирался исключительно на зарубежные историко-географические карты, что позволило ученому пересмотреть многие устоявшиеся представления о прошлом Азербайджана. По словам Гасана Гасанова, опубликованные атласы являются частью девятитомной серии по истории Азербайджана, в которую входят также работы, посвященные исламской и европейской картографии, азербайджанской астрономии и истории Карабаха.
«У меня есть факты XVIII–XIX веков, доказывающие, что древняя астрономия и даже символика зодиакальных знаков зародились именно на территории Азербайджана», - подчеркнул автор.
Руководитель пресс-службы British Petroleum Azerbaijan Тамам Баятлы сообщила, что книги Гасана Гасанова изданы на азербайджанском и английском языках и будут разосланы в крупнейшие библиотеки мира, а также предоставлены иностранным дипломатам, ученым и членам экспертного сообщества, посещающим Азербайджан.
Акцентируя внимание участников презентации на основных положениях своих книг, Гасан Гасанов привел несколько примеров. В частности, он рассказал, что на карте Ассирии 673 года до нашей эры на территории современного Азербайджана указано государство тюрок-огузов Ашгуз, где также обозначено присутствие ашкеназов. Что по мнению автора, свидетельствует о древнем совместном проживании тюрок и евреев в регионе, о чем упоминается и в Библии.
«Во времена создания Атропатены не существовало ни Армении, ни Персии, - подчеркнул Гасанов. - А древняя Албания наряду с Закавказьем, согласно римской карте первого века, имелась также и в Центральной Азии, в районе современной казахстано-китайской границы. И потому все династии — от сельджуков до Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, Надир-шаха и Сефевидов — являются потомками Огуз-хана».
Автор также утверждает, что до исламизации азербайджанцы придерживались тенгрианства, а не зороастризма. Кероглу, согласно интерпретации автора, был из рода киммеров, а Деде Горгуд — скифом.
«Существование государства Азербайджан указано сразу на пяти испанских астрономических приборах (астролябии) XI века (1067–1070 гг.), - подчеркнул Гасанов. - При этом соседства с Арменией на них нет вовсе».
После завершения презентации корреспондент haqqin.az, воспользовавшись возможностью, задал Гасану Гасанову несколько вопросов:
- Вы предлагаете интерпретации, которые противоречат многим устоявшимся историческим взглядам. Не боитесь реакции научного сообщества?
- Я избегаю термина «революция» — он слишком многозначен. Моя задача — исправить ошибки, допущенные в советской историографии. Я готов к дискуссии и даже жду ее, но, к сожалению, пока никто из отечественных историков не желает вести ее в научном формате. В ответ я получаю лишь реплики, зачастую пустые и неаргументированные. Мне нужны факты, контраргументы, а не лозунги.
- Как Вам удалось написать столь объемные труды, совмещая это с дипломатической работой?
- Я родился в Тбилиси, где почти не было исторической литературы об Азербайджане. Мой интерес к национальной истории возник как внутренняя потребность. Хотя по образованию я инженер-строитель, уже с 1980-х годов начал активно изучать исторические источники. В 1981 году по поручению Гейдара Алиева должна была выйти 10-томная история Азербайджана. Но тогдашний директор Института истории Играр Алиев ориентировался сугубо на советскую идеологию и утверждал, будто тюрки пришли в Азербайджан только с сельджуками. Из-за этого работа так и не была завершена…
- Сколько времени заняла у Вас подготовка серии книг?
- Работа над девятью томами длилась около 15 лет. Некоторые из книг имеют удивительную судьбу. Например, мой труд о Наримане Нариманове — единственная азербайджанская книга, которую перевели, издали и распространяют итальянцы. После них то же самое сделал университет Aydın в Турции. Книга раскрывает роль Нариманова как первого национал-уклониста в рамках коммунистической идеологии. Эта тема в мировой историографии в последнее время достаточно популярна.
- Планируете ли Вы писать мемуары, учитывая Вашу насыщенную политическую биографию?
- Я не фиксирую воспоминания, как это бывает в некоторых случах, со скандалами и сплетнями. Но важные события стараюсь записывать. Свои мемуары в период моей работы в ООН, когда были приняты четыре резолюции по Карабаху и подготовлены десять документов, приравниваемых по значению к этим резолюциям. Об этом я написал достаточно, но, к сожалению, читают о них мало.