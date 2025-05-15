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Путин в Стамбул не поедет

Рютте призвал сделать НАТО «более смертоносной»

11:55 673

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с призывом усилить оборонный потенциал альянса, сделав его «более смертоносным».

Это заявление прозвучало на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Анталье.

«НАТО должна быть настолько сильной, чтобы никто не посмел нападать на нее», — подчеркнул Рютте. По его словам, альянс должен сосредоточиться на милитаризации европейской экономики, увеличении оборонных расходов и наращивании производства военной техники.

Он отметил, что страны-члены должны гарантировать справедливое распределение оборонных расходов, а также обсудить способы их увеличения.

На предстоящем саммите НАТО в Гааге планируется обсудить повышение обязательного порога оборонных расходов с нынешних 2% ВВП до 5% к 2030 или 2032 году. Рютте настаивает, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности альянса и его готовности к любым вызовам.

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