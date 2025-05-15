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Казахстан разозлился на Грузию

12:02 1709

Казахстан выразил обеспокоенность участившимися случаями депортации своих граждан из Грузии. Об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел страны.

На консульских консультациях между Казахстаном и Грузией, прошедших с участием компетентных органов обеих сторон, казахстанская сторона указала на рост числа отказов во въезде в Грузию гражданам Казахстана и их последующую депортацию. В Нур-Султане подчеркнули, что большинство казахстанских туристов добросовестно соблюдают законы принимающей страны.

Грузинская сторона, в свою очередь, заверила, что с начала мая количество отказов во въезде значительно снизилось и выразила готовность создать благоприятные условия для пребывания граждан Казахстана.

Консультации также охватили широкий круг вопросов консульского взаимодействия, включая защиту прав граждан, соблюдение двусторонних и международных соглашений, а также сотрудничество в области экстрадиции.

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