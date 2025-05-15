USD 1.7000
EUR 1.9026
RUB 2.1146
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Фидан видит свет в конце туннеля

12:18 858

«Окно возможностей» открылось в вопросе прекращения войны России и Украины, страны НАТО обсудят свою возможную поддержку процессу урегулирования. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан перед началом закрытой части неформальной встречи глав МИД альянса в Анталье.

«Конечно, наши усилия по прекращению войны в Украине на справедливой и прочной основе станут важной частью наших сегодняшних обсуждений. Вы все знаете, что Турция всегда подчеркивала необходимость дипломатического пути решения этой проблемы. После трех лет невыносимых страданий наконец-то открылось окно возможностей. Будем надеяться, что переговоры в Стамбуле откроют новую главу. Наша сегодняшняя встреча станет важным поводом для обсуждения того, как мы можем индивидуально и коллективно поддержать этот процесс», - сказал Фидан.

Премьер Пакистана позвонил Алиеву
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
13:37 182
Зеленский прилетел на встречу с Эрдоганом
Зеленский прилетел на встречу с Эрдоганом видео
13:30 418
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция» заметки на полях
11:42 2810
Переговоры России и Украины в Стамбуле: подробности
Переговоры России и Украины в Стамбуле: подробности обновлено 13:20
13:20 7534
Путин провел экстренное совещание
Путин провел экстренное совещание
10:25 5087
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 7519
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 7704
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 4273
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2522
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 5386
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности
00:00 6468

ЭТО ВАЖНО

Премьер Пакистана позвонил Алиеву
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
13:37 182
Зеленский прилетел на встречу с Эрдоганом
Зеленский прилетел на встречу с Эрдоганом видео
13:30 418
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция» заметки на полях
11:42 2810
Переговоры России и Украины в Стамбуле: подробности
Переговоры России и Украины в Стамбуле: подробности обновлено 13:20
13:20 7534
Путин провел экстренное совещание
Путин провел экстренное совещание
10:25 5087
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 7519
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 7704
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 4273
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2522
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 5386
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности
00:00 6468
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться