Мамедова досрочно выпустили на свободу

Директор ООО Portos Надир Мамедов, осужденный по одному делу с бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (КВСИФ) Вугаром Сафарли, досрочно вышел на свободу.

По информации haqqin.az, местный суд принял решение об освобождении Надира Мамедова в связи с его заболеванием. Согласно постановлению, оставшийся срок заключения в 1 год и 2 месяца был заменен на условное наказание, и Мамедов был освобожден из исправительного учреждения.

Вугар Сафарли и Надир Мамедов были задержаны в январе 2021 года. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Сафарли к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Мамедова — к 6 годам. Остальным фигурантам дела были назначены условные сроки.