USD 1.7000
EUR 1.9026
RUB 2.1146
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Мамедова досрочно выпустили на свободу

12:39 1134

Директор ООО Portos Надир Мамедов, осужденный по одному делу с бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (КВСИФ) Вугаром Сафарли, досрочно вышел на свободу.

По информации haqqin.az, местный суд принял решение об освобождении Надира Мамедова в связи с его заболеванием. Согласно постановлению, оставшийся срок заключения в 1 год и 2 месяца был заменен на условное наказание, и Мамедов был освобожден из исправительного учреждения.

Вугар Сафарли и Надир Мамедов были задержаны в январе 2021 года. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Сафарли к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Мамедова — к 6 годам. Остальным фигурантам дела были назначены условные сроки.

Премьер Пакистана позвонил Алиеву
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
13:37 186
Зеленский прилетел на встречу с Эрдоганом
Зеленский прилетел на встречу с Эрдоганом видео
13:30 421
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция» заметки на полях
11:42 2810
Переговоры России и Украины в Стамбуле: подробности
Переговоры России и Украины в Стамбуле: подробности обновлено 13:20
13:20 7538
Путин провел экстренное совещание
Путин провел экстренное совещание
10:25 5087
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 7520
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 7704
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 4274
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2523
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 5387
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности
00:00 6468

ЭТО ВАЖНО

Премьер Пакистана позвонил Алиеву
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
13:37 186
Зеленский прилетел на встречу с Эрдоганом
Зеленский прилетел на встречу с Эрдоганом видео
13:30 421
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция» заметки на полях
11:42 2810
Переговоры России и Украины в Стамбуле: подробности
Переговоры России и Украины в Стамбуле: подробности обновлено 13:20
13:20 7538
Путин провел экстренное совещание
Путин провел экстренное совещание
10:25 5087
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 7520
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 7704
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 4274
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2523
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 5387
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности
00:00 6468
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться