Доходы России от нефти рухнули

Нефтяные доходы России в апреле снизились до $13,2 млрд — самого низкого уровня с июня 2023 года.

Объем нефтяного экспорта из России увеличился на 150 тысяч баррелей в сутки, достигнув 7,6 млн б/с. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение цен на нефть. Средняя стоимость российской нефти всех сортов составила $55,64 за баррель, что ниже ценового потолка $60, установленного странами G7.

Экспорт сырой нефти из России увеличился до 4,9 млн баррелей в сутки, но доходы от этих поставок сократились на 8,4%, составив $8,4 млрд. Поставки нефтепродуктов также выросли до 2,7 млн баррелей в сутки, но доходы от них снизились на 6,8%, до $4,82 млрд.

Кроме того, добыча нефти в России увеличилась до 9,33 млн баррелей в сутки, что превышает обязательства по сделке ОПЕК+ на 330 тысяч баррелей. Тем не менее падение цен продолжает оказывать давление на доходы страны.