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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Доходы России от нефти рухнули

12:50 1112

Нефтяные доходы России в апреле снизились до $13,2 млрд — самого низкого уровня с июня 2023 года.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), снижение вызвано падением цен на нефть, несмотря на рост физических объемов экспорта.

Объем нефтяного экспорта из России увеличился на 150 тысяч баррелей в сутки, достигнув 7,6 млн б/с. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение цен на нефть. Средняя стоимость российской нефти всех сортов составила $55,64 за баррель, что ниже ценового потолка $60, установленного странами G7.

Экспорт сырой нефти из России увеличился до 4,9 млн баррелей в сутки, но доходы от этих поставок сократились на 8,4%, составив $8,4 млрд. Поставки нефтепродуктов также выросли до 2,7 млн баррелей в сутки, но доходы от них снизились на 6,8%, до $4,82 млрд.

Кроме того, добыча нефти в России увеличилась до 9,33 млн баррелей в сутки, что превышает обязательства по сделке ОПЕК+ на 330 тысяч баррелей. Тем не менее падение цен продолжает оказывать давление на доходы страны.

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