Виновные в смерти 14-летней Кязымовой врачи предстанут перед судом

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного прокуратурой Евлахского района по факту смерти 13 августа прошлого года жительницы Бардинского района Нармины Кязымовой 2010 года рождения в Центральной больнице Евлахского района.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, в ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что травматолог-ортопед Бахтияр Мустафаев и анестезиолог-реаниматолог Кенуль Садыгова, работавшие в указанном медицинском учреждении, ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, что по неосторожности привело к смерти Нармины Кязымовой. Кроме того, К.Садыгова умышленно внесла ложные сведения в официальные документы, совершив должностной подлог.

На основании собранных доказательств Б.Мустафаеву предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего), а К.Садыговой — по статьям 313 (должностной подлог) и 314.2 того же кодекса. Уголовное дело направлено в районный суд.

Отметим, что в прошлом году Нармина Кязымова, жительница села Хаджаллы Бардинского района, обратилась в Евлахскую районную центральную больницу для проведения операции на пальце. По утверждению ее близких, из-за передозировки анестезии, введенной врачами, девочка скончалась.