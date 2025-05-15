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Путин в Стамбул не поедет

В Баку едут 300 борцов с коррупцией

13:07 975

Прокуратура Азербайджана предпринимает важные инициативы по развитию международного правового сотрудничества, и последовательные шаги, предпринимаемые в этом направлении, служат дальнейшему укреплению авторитета страны на международной правовой арене. Об этом утверждается в статье заместителя генерального прокурора Азербайджанской Республики, государственного советника юстиции 2-го класса Гейдара Мамедова.

19–23 мая 2025 года в Баку пройдут Шестая пленарная сессия и Десятое заседание Руководящего комитета Глобальной сети правоохранительных органов ООН по борьбе с коррупцией – GlobE Network.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 300 представителей более 120 государственных учреждений из 92 стран, включая 21 прокуратуру, 53 независимых антикоррупционных агентства и 16 международных организаций, — как лично, так и более 60 участников в режиме онлайн.

Планируется более 100 выступлений на панельных дискуссиях, сессиях и параллельных мероприятиях.

«6-е Пленарное заседание GlobE Network, которое состоится в Баку, является не только показателем международного авторитета Азербайджана, но и ярким проявлением вклада нашей страны в глобальный консенсус в борьбе с коррупцией. Благодаря этому важному мероприятию Азербайджан имеет возможность еще раз продемонстрировать свои реформы в правовой системе, инициативы по цифровизации и успехи в сфере международного сотрудничества», - пишет Мамедов.

В статье также подчеркивается, что «в рамках мероприятия пройдут пленарные заседания и параллельные мероприятия по таким актуальным вопросам, как применение искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией, конфискация активов, замораживание банковских счетов и информирование общественности, а также двусторонние встречи и подписание меморандумов о сотрудничестве».

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