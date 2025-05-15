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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Зеленский прилетел на встречу с Эрдоганом

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13:30 430

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару в четверг, 15 мая. Он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают украинские СМИ.

Встреча Зеленского и Эрдогана запланирована на 13:00 (14:00 по бакинскому времени). Сразу после прибытия в Турцию Зеленский дал короткую пресс-конференцию в аэропорту Анкары.

«Мы начнем встречи с президентом Эрдоганом, со всей расширенной делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне. Посмотрим на уровень русских, пока что официально неизвестно, но из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений», — заявил Зеленский, добавив, что его следующие шаги будут понятны после встречи с Эрдоганом, которая займет несколько часов.

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