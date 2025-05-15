Премьер Пакистана позвонил Алиеву

Согласно сообщению, премьер-министр Пакистана проинформировал главу государства о военных атаках Индии на его страну и достигнутом прекращении огня. Мухаммад Шахбаз Шариф выразил признательность за дипломатическую, политическую поддержку, оказанную Азербайджаном во время кризиса, и солидарность с народом Пакистана, заявив, что это является примером братских отношений между двумя странами.

С удовлетворением отметив обеспечение прекращения огня в регионе, Ильхам Алиев еще раз довел до внимания, что азербайджанский народ и государство выразили поддержку Пакистану и проявили солидарность с ним.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в различных сферах.