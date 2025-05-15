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Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Нетаньяху оказался в тени

13:49 1029

Президент США Дональд Трамп активно заключает многомиллиардные сделки со странами Персидского залива, ведет переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и обсуждает ядерную программу Тегерана, но при этом обходит Израиль стороной.

Как пишет Financial Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в роли наблюдателя в этом дипломатическом турне.

Бывший посол Израиля в США Михаэль Орен заявил, что отношения между Трампом и Нетаньяху явно охладели. «Нет ощущения, что сейчас Нетаньяху пользуется расположением Трампа», — отметил он. Причина в том, что ключевыми партнерами Вашингтона на этом этапе стали Саудовская Аравия и Катар, которые готовы инвестировать миллиарды долларов в экономику США.

В свою очередь, лидеры стран Персидского залива поддержали решения Трампа о переговорах с Ираном и урегулировании отношений с Сирией, что укрепляет образ Трампа как миротворца.

Источник, знакомый с ситуацией в Тель-Авиве, подтвердил, что ближайшее окружение Нетаньяху разочаровано отсутствием визита Трампа в Израиль, хотя открытого кризиса нет.

«Авраамовы соглашения», которые Трамп считает одним из главных достижений своего президентства, нормализовали отношения Израиля с рядом арабских стран в 2020-2021 годах. Однако нынешнее турне Трампа подчеркивает, что центр дипломатической активности США на Ближнем Востоке сместился в сторону Персидского залива.

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