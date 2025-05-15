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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Трамп предложил превратить сектор Газа в «зону свободы»

13:56 706

Президент США Дональд Трамп заявил о своей идее превратить сектор Газа в «зону свободы», если США подключатся к работе в этом регионе.

Выступая на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе, Трамп изложил свою концепцию для анклава.

«У меня есть концепция для Газы, которую я считаю очень хорошей — сделать ее зоной свободы, позволить Соединенным Штатам вмешаться и превратить ее в зону свободы», — сказал Трамп, его слова приводит корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс в X.

Трамп подчеркнул, что цель его плана — создать условия для безопасной жизни местных жителей. Он предложил «расселить людей по домам, где они могли бы быть в безопасности», и отметил необходимость решения проблемы палестинского движения ХАМАС.

Заявление Трампа прозвучало на фоне обострения конфликта в секторе Газа. 18 марта Израиль возобновил боевые действия в анклаве, нанеся массированные удары и прервав ранее установленный режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах.

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