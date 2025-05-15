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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Беларусь о гонке вооружений с Европой

14:03 699

Беларусь не будет «ввязываться в гонку вооружений с Европой», исходя из «принципа необходимой достаточности». Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя заявления ЕС о предоставлении Украине финансовых средств на производство оружия.

«Мы не собираемся ввязываться в гонку вооружений и будем исходить из необходимости того вооружения, которое сейчас востребовано на поле боя. Принцип необходимой достаточности будет соблюдаться», - сказал Хренин телеканалу «Первый информационный».

9 мая 2025 года во время выступления на параде в честь 80-летия Дня Победы в Минске Лукашенко заявил, что «Евросоюз стал тоталитарным военно-политическим блоком откровенно реваншистских настроений», а также призвал белорусов сплотиться «перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма».

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