Трамп устроит грандиозный парад на день рождения

В Вашингтоне 14 июня пройдет масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию президента Дональда Трампа. По данным Reuters, стоимость мероприятия составит от 25 до 45 млн долларов.

В параде примут участие около 6600 военнослужащих, 150 единиц наземной техники и 50 воздушных судов. Среди техники будет задействовано 20 танков M1 Abrams. Смотр пройдет по маршруту длиной примерно 6,5 км — от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположено министерство обороны, до Белого дома.

В указанную сумму не включены дополнительные расходы на ремонт дорог и уборку после прохождения тяжелой техники. Финальная стоимость может вырасти из-за расходов на логистику и обеспечение безопасности, отмечает агентство.