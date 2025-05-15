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Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Трамп устроит грандиозный парад на день рождения

14:04 1032

В Вашингтоне 14 июня пройдет масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию президента Дональда Трампа. По данным Reuters, стоимость мероприятия составит от 25 до 45 млн долларов.

В параде примут участие около 6600 военнослужащих, 150 единиц наземной техники и 50 воздушных судов. Среди техники будет задействовано 20 танков M1 Abrams. Смотр пройдет по маршруту длиной примерно 6,5 км — от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположено министерство обороны, до Белого дома.

В указанную сумму не включены дополнительные расходы на ремонт дорог и уборку после прохождения тяжелой техники. Финальная стоимость может вырасти из-за расходов на логистику и обеспечение безопасности, отмечает агентство.

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