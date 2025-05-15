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Путин в Стамбул не поедет

США вооружают Турцию

14:10 1728

США утвердили продажу Турции ракет класса «воздух-воздух» на сумму более 300 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Анкара получит 53 усовершенствованные ракеты средней дальности AIM-120C-8 (AMRAAM) и шесть систем наведения к ним на общую сумму около 225 миллионов долларов. Также в сделку входят 60 ракет AIM-9X Sidewinder Block II и 11 тактических блоков наведения AIM-9X стоимостью 79,1 миллиона долларов.

Ракеты класса «воздух-воздух» предназначены для использования на истребителях F-16 и могут применяться в различных воздушных миссиях.

Процесс одобрения сделки включает уведомление Конгресса США, который имеет 15 дней на рассмотрение. Если возражений не последует, сделка вступит в силу.

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