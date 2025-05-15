USD 1.7000
EUR 1.9026
RUB 2.1146
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Azerlotereya дает возможность выиграть Toyota RAV4

14:23 615

Azerlotereya представляет новую захватывающую лотерею 1001 Sevinc, в которой сотни ценных призов ждут своих обладателей.

Эта лотерея позволяет выиграть разнообразные подарки всего за 1, 2 или 5 манатов.

Так, за 1 манат можно стать обладателем смартфонов, телевизоров, пылесосов, игровых консолей и других электронных устройств, за 2 маната — ноутбуков, туристических ваучеров или ценных подарочных карт, а за 5 манатов — автомобиля Toyota RAV4.

Чтобы принять участие, достаточно зайти на сайты Azerlotereya.com или Misli.az, выбрать в разделе 1001 Sevinc билет на желаемый приз. Скоро билеты появятся во всех точках продаж Azerlotereya. Каждый билет приближает вас к одному из множества призов.

Победители будут определены в прямом эфире на YouTube-канале Azerlotereya. Подробности на официальном сайте Azerlotereya.com.

Переговоры России и Украины в Стамбуле: что происходит
Переговоры России и Украины в Стамбуле: что происходит обновлено 15:38
15:38 12050
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности; все еще актуально
00:00 6951
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
13:37 2008
Стартовала встреча Зеленский-Эрдоган
Стартовала встреча Зеленский-Эрдоган видео; обновлено 14:35
14:35 2770
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция» заметки на полях
11:42 4466
Что Путин сказал на последнем перед переговорами совещании?
Что Путин сказал на последнем перед переговорами совещании? обновлено 15:34
15:34 6709
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 7978
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 8170
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 4473
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2742
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 5759

ЭТО ВАЖНО

Переговоры России и Украины в Стамбуле: что происходит
Переговоры России и Украины в Стамбуле: что происходит обновлено 15:38
15:38 12050
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности; все еще актуально
00:00 6951
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
13:37 2008
Стартовала встреча Зеленский-Эрдоган
Стартовала встреча Зеленский-Эрдоган видео; обновлено 14:35
14:35 2770
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция» заметки на полях
11:42 4466
Что Путин сказал на последнем перед переговорами совещании?
Что Путин сказал на последнем перед переговорами совещании? обновлено 15:34
15:34 6709
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 7978
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 8170
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 4473
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2742
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 5759
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться