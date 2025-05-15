Azerlotereya дает возможность выиграть Toyota RAV4

Azerlotereya представляет новую захватывающую лотерею 1001 Sevinc, в которой сотни ценных призов ждут своих обладателей.

Эта лотерея позволяет выиграть разнообразные подарки всего за 1, 2 или 5 манатов.

Так, за 1 манат можно стать обладателем смартфонов, телевизоров, пылесосов, игровых консолей и других электронных устройств, за 2 маната — ноутбуков, туристических ваучеров или ценных подарочных карт, а за 5 манатов — автомобиля Toyota RAV4.

Чтобы принять участие, достаточно зайти на сайты Azerlotereya.com или Misli.az, выбрать в разделе 1001 Sevinc билет на желаемый приз. Скоро билеты появятся во всех точках продаж Azerlotereya. Каждый билет приближает вас к одному из множества призов.

Победители будут определены в прямом эфире на YouTube-канале Azerlotereya. Подробности на официальном сайте Azerlotereya.com.