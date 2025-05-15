Коронавирус опять шагает по планете

Новая волна заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Азии, резкий рост случаев заражения коронавирусом отмечается, в частности, в специальном административном районе (САР) Китая Гонконге, а также в Сингапуре. Об этом сообщает Bloomberg.

По его информации, число зараженных в регионе растет уже на протяжении нескольких месяцев, что периодически приводит к появлению новых волн заболеваемости. Власти Гонконга и Сингапура снова призывают население делать прививки и напоминают людям из группы риска о необходимости провести ревакцинацию.