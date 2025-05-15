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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Коронавирус опять шагает по планете

14:23 1283

Новая волна заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Азии, резкий рост случаев заражения коронавирусом отмечается, в частности, в специальном административном районе (САР) Китая Гонконге, а также в Сингапуре. Об этом сообщает Bloomberg.

По его информации, число зараженных в регионе растет уже на протяжении нескольких месяцев, что периодически приводит к появлению новых волн заболеваемости. Власти Гонконга и Сингапура снова призывают население делать прививки и напоминают людям из группы риска о необходимости провести ревакцинацию.

13 мая глава отдела инфекционных заболеваний гонконгского Центра охраны здоровья Оу Цзяжун в эфире телеканала RTHK предупредил о «достаточно высоком уровне» заболеваемости инфекцией. Он сообщил, что на прошлой неделе в Гонконге были зафиксированы максимальные показатели заболеваемости с апреля 2024 года. Количество обращений в больницы и госпитализаций продолжает расти, как и уровень содержания вируса в сточных водах, добавил он.

Bloomberg пишет, что Сингапур, один из крупнейших финансовых центров региона, находится «в состоянии готовности» к новой волне коронавируса. Минздрав страны в мае впервые за год опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. В релизе отмечается, что с 27 апреля по 3 мая зарегистрировано на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее, на 30% выросло и число госпитализаций. Власти рекомендовали гражданам принимать меры предосторожности, в том числе носить маски в местах большого скопления людей.

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