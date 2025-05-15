Сталин будет следить за пассажирами московского метро

Скульптура стала частью восстановленного исторического панно, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Ранее горельеф украшал торец станции «Таганская» Кольцевой линии до 1966 года, но был утрачен во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию.

Московский метрополитен анонсировал восстановление композиции, обещая воссоздать ее по архивным фотографиям и документам. Однако, как отметил Зиновьев, новый вариант отличается от оригинала по материалу и цвету, а также упрощенным орнаментом.

«Получился идеологический жест, где главным стало не восстановление исторического облика», — заявил исследователь.

В последние годы в России регулярно появляются новые памятники Сталину. В декабре 2024 года памятник установили в Вологде на территории дома-музея «Вологодская ссылка», а в феврале 2023 года бюст Сталина появился у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде.